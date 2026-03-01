Insisten ante Nación para lograr que se restituya la interconexión electrica entre Clorinda y Guarambaré

La provincia no ha logrado aún respuesta formal de parte del gobierno nacional al pedido de la provincia para que se avance en la reactivación de las obras de interconexión eléctrica entre la ciudad de Clorinda y Guarambaré, Paraguay.Lo mencionó el propio gobernador Gildo Insfrán en su mensaje de inauguración de las sesiones de la Legislatura el 1 de marzo de 2025 ante los diputados y dirigiéndose al pueblo de Formosa.La línea eléctrica de interconexión binacional entre Clorinda (Argentina) y Guarambaré (Paraguay) se inauguró oficialmente en 1994, durante la primera presidencia de Carlos Menem.Funcionó hasta el año 2019, cuando una embarcación colisionó con la torre 80, inhabilitando el servicio.La Secretaría de Energía de la Nación y la empresa Transnea publicaron el 27 de enero de 2023 las licitaciones para obras que permitirán restablecer la interconexión binacional y para reforzar el sistema eléctrico de la provincia de Formosa.Estas obras tienen como objetivo volver a conectar la Estación Transformadora (ET) de Clorinda, con la ET de Guarambare. Para ello, los trabajos a realizar serán el reemplazo y reubicación de la Torre T80 y el retendido de conductores entre las estructuras en ambos países, además de otras obras complementarias tendientes a mejorar las condiciones operativas de la traza.Sin el vínculo energético entre Guarambaré (Paraguay) y Clorinda, Argentina pierde 150 Megavatios esenciales para soportar las demandas del período estiva 2026 , fundamentalmente de los pobladores y productores de la franja ubicada a lo largo y ancho de la ruta nacional 86.Paraguay confirmó que puede suministrar hasta 150 MW al sistema argentino a través de la línea Clorinda-Guarambaré, pero el vínculo sigue inactivo por falta de gestión de la Secretaría de Energía de la Nación.Se ha explicado que Formosa ofreció asumir la inversión necesaria, pero no recibió respuesta.Mientras el sistema eléctrico nacional enfrenta restricciones por la falta de generación, la Argentina desaprovecha la posibilidad concreta de sumar hasta 150 MVA de energía paraguaya al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Así lo confirmó oficialmente la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) del Paraguay, en respuesta a un pedido de información técnica formulado por el Gobierno de Formosa.Este nuevo dato se conoce a días de que el Juzgado Federal N.º 2 de Formosa dictara una medida cautelar, a pedido de la Defensoría del Pueblo provincial, para impedir el retiro del transformador ubicado en la Estación Transformadora de Clorinda.La Justicia consideró que ese equipo es fundamental para la eventual rehabilitación de la interconexión con Paraguay y que su remoción pondría en riesgo la seguridad energética de la región.En la nota remitida recientemente, ANDE informó que su sistema tiene capacidad de exportar hasta 150 MW, a través de la línea internacional de 220 kV entre Guarambaré y Clorinda, la misma estuvo en funcionamiento hasta quedar inhabilitada por una colisión causada por una embarcación en la torre 80.El ingeniero Fernando De Vido, Presidente de REFSA sostuvo: "Desde Formosa venimos impulsando una solución concreta para recuperar esta interconexión estratégica. No solo ofrecemos financiar la obra, sino también un esquema transparente de compensación. Lamentablemente, seguimos sin respuesta del Gobierno Nacional".Desde 2023, el Gobierno de la provincia de Formosa viene gestionando la rehabilitación de esta interconexión. Incluso ofreció a la Secretaría de Energía de la Nación financiar con recursos propios la reparación de la torre dañada, a cambio de ser compensado luego con los pagos que regularmente se realizan a CAMMESA por la compra de energía mayorista.A pesar de tratarse de una inversión menor frente al potencial beneficio que implicaría recuperar hasta 150 MW de suministro adicional, la Nación no respondió a la propuesta. La falta de voluntad política para resolver esta situación expone una preocupante descoordinación energética, en un contexto donde cada megavatio cuenta."La energía paraguaya está disponible. El transformador está en Clorinda. La propuesta de inversión está presentada. Lo único que falta es una decisión política del Gobierno Nacional para ponerla en marcha", expresó De Vido.¿Por qué no se avanza?La respuesta es simple: desidia y ajuste. En lugar de impulsar proyectos estratégicos como este, el Gobierno Nacional se repliega en una lógica de recorte, ignorando propuestas concretas de las provincias que podrían mejorar el sistema eléctrico nacional y optimizar el uso de recursos regionales.El caso de la interconexión Guarambaré-Clorinda es un ejemplo claro de cómo la falta de gestión activa y la centralización de decisiones en Buenos Aires termina afectando la eficiencia y el desarrollo de la infraestructura energética del país.Mientras el Estado Nacional permanece inmóvil, Formosa vuelve a ponerse al frente con propuestas y soluciones.El ofrecimiento de financiar la reparación de la línea internacional Clorinda-Guarambaré, junto con la confirmación oficial de Paraguay sobre su capacidad de abastecimiento, demuestra que la oportunidad existe.Se coincide en medios gráficos de Paraguay y Argentina en que lo que falta es voluntad ya que recuperar esta conexión no solo es una decisión técnica sino, sobre todo, es una decisión política.