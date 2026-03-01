Avanza la puesta en marcha del ciclotrón en Formosa y proyectan producir radiofármacos para la región

Desde el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” destacaron que la finalización de esta etapa permitirá alcanzar soberanía tecnológica y sanitaria, ampliar diagnósticos de alta complejidad y abastecer la demanda regional.

El gerente general de la Fundación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner”, el licenciado Martín Mutuberria, valoró el anuncio realizado por el gobernador Gildo Insfrán durante la 53° apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Formosa, donde se confirmó el inicio de la etapa final para la puesta en marcha del ciclotrón.

El mandatario provincial informó que esta fase contempla la finalización de la infraestructura civil y la adquisición de equipamiento especializado, con una inversión estimada en 12.800 millones de pesos. El objetivo es producir radiofármacos destinados a diagnósticos de alta precisión.

En declaraciones recabadas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Mutuberria explicó que la continuidad del proyecto consolida la estrategia inicial de contar con un Centro de Medicina Nuclear integral que combine tratamientos, diagnósticos y la futura producción de radiofármacos. “Esto es esencial para la salud pública porque permitirá alcanzar independencia y soberanía en la producción de este tipo de medicamentos especiales”, señaló.

En ese sentido, detalló que el ciclotrón es un acelerador que produce radioisótopos utilizados para generar radiofármacos. “Es como una fábrica de medicamentos especiales que luego se emplean principalmente en estudios diagnósticos de alta complejidad”, indicó.

Estos estudios se aplican principalmente en el campo oncológico, aunque también tienen utilidad en diagnósticos neurológicos y cardiológicos. Por ello, el funcionario consideró que el anuncio representa “un avance sumamente importante” para el sistema sanitario provincial.

Además, destacó que, una vez finalizado el ciclotrón, Formosa se convertirá en la única provincia del norte argentino con capacidad de producir radiofármacos, lo que permitiría cubrir la demanda local y también la de otras provincias e incluso países de la región.

Mutuberria también remarcó que el Centro continúa avanzando en la capacitación de profesionales en prácticas de alta complejidad, como la radiocirugía, que requiere formación especializada y rigurosos controles ante la autoridad regulatoria.

En paralelo, la institución mantiene en funcionamiento estudios diagnósticos PET, utilizados para detectar diferentes patologías. “No solo se aplican para diagnosticar cáncer, que es una de las patologías más frecuentes, sino también enfermedades cardíacas o neurológicas”, explicó, y destacó que recientemente se realizó un estudio PET pediátrico.

El gerente general subrayó que tanto los estudios como los tratamientos tienen costos muy elevados, que en algunos casos superan el millón de pesos. Sin embargo, señaló que las personas sin cobertura de obra social pueden acceder a estas prestaciones a través del Ministerio de Desarrollo Humano.

Finalmente, informó que desde la puesta en funcionamiento del centro ya se completaron más de 1200 tratamientos de radioterapia y más de 800 estudios diagnósticos PET. Sumando los distintos servicios, estimó que alrededor de 3000 personas fueron atendidas en la institución.



