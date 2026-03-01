Basterra y Aráoz fustigaron a la oposición: “Con burdas mentiras, intentan opacar la más comprometida política educativa del país”

El legislador nacional y el titular de la cartera educativa provincial dilucidaron que “se percibe la intencionalidad política de estas lamentables y bochornosas intervenciones públicas”.

Luego del inicio del ciclo lectivo 2026, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP)-Formosa, Luis Basterra, y el ministro de Cultura y Educación de la provincia, Julio Aráoz, repudiaron fuertemente las actitudes de diversos opositores locales, quienes “con burdas mentiras, intentan opacar la más comprometida política educativa del país que lleva adelante el Gobierno del gobernador Gildo Insfrán”.

Por caso, mencionaron que el actual diputado nacional Atilio Basualdo presentó un proyecto de declaración solicitando el repudio a hipotéticas acciones de adoctrinamiento, mientras que la exdiputada provincial Gabriela Neme intenta por todos sus medios plantear “una ficción de escuelas vacías, ocultando la auténtica realidad que significa la concreción de obras educativas en cada rincón de la provincia”.

Asimismo, un comunicador social “se suma al coro de alcahuetes, asumiendo que las falaces historias de escuelas vacías tuvieran veracidad, descalificando a indiscutibles acciones de Gobierno que constituyen verdaderas obras en beneficio de nuestro pueblo”.

Con contundencia, dilucidaron que “se percibe la intencionalidad política de estas lamentables y bochornosas intervenciones públicas ante la impotencia de defender lo indefendible del Gobierno libertario, que sí ataca a la educación pública”.

Para Basterra, “lo único que pretende Basualdo con esta burda acción es acomodarse con sus nuevos patrones libertarios”. Entendió que “la desesperación por los desastres ambientales que produjo en la provincia con desmontes ilegales lo lleva a realizar estas maniobras de distracción”.

“No tengo dudas de que el accionar judicial pondrá a descubierto el enorme daño sobre el ambiente y los recursos naturales que le ocasionó por codicia y poco apego a la ley al pueblo formoseño”, enfatizó categórico.

Por su parte, el ministro Aráoz se refirió a las publicaciones efectuadas por parte del comunicador Leonardo Fernández Acosta, señalando que “es evidente la falta de profesionalidad de quien sostiene afirmaciones basadas en mentiras y que, por lo tanto, descalifican a sus comentarios que caen por el propio peso de la realidad”.

“Sus malintencionadas afirmaciones carecen de rigor periodístico –esclareció-. Lo cierto es que tres nuevos establecimientos educativos abrieron sus puertas por primera vez en los barrios 28 de Junio y Salvador Gurrieri y que la inmensa mayoría de los alumnos residen en los mismos”.

Y planteó que “si su intención fuera sana, este comunicador que sostiene que sale a caminar los barrios formoseños debería haberse percatado que existen dos establecimientos educativos con construcción paralizada por el Gobierno nacional en esos populosos barrios, para no mencionar los que corren la misma suerte en el resto de la provincia. Si su interés por la educación es genuino debería denunciar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el ítem Conectividad y el desfinanciamiento de la educación, con particular énfasis en la educación técnica”.

En este sentido, hizo alusión a los datos del Presupuesto Nacional, medidos en valores constantes, que “evidencian una reducción significativa y sostenida de los recursos destinados a áreas estratégicas entre 2023 y lo proyectado para 2026: educación y cultura: –47,3%, Educación Técnica Profesional: –93%, Universidades Nacionales: –33,8%, becas estudiantiles: –76,6%, ciencia, tecnología e innovación: –48,8%”.

“Este recorte impacta en el funcionamiento de las instituciones, en el acceso y la permanencia de estudiantes, en la formación técnica y en el desarrollo científico y tecnológico”, lamentó el titular de Educación, quien alertó que “la comunicación sin ética deja de ser periodismo para convertirse en operación”.

Y prosiguió: “Una denuncia sin pruebas no es periodismo, es especulación. La diferencia entre un comunicador y un operador es simple: uno informa, el otro inventa. Más datos, menos relato”, requirió, al concluir.



