Insfrán: “Para ser federales hay que buscar el desarrollo armónico de la Nación”

De este modo, ratificó el rumbo de la soberanía política y la independencia económica como únicas vías para el desarrollo nacional.

En el salón auditorio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa, este martes 10, el gobernador Gildo Insfrán presidió la firma de tres convenios con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el licenciado Ignacio Lamothe.

Al tomar la palabra, Insfrán expresó su conformidad por firmar “con una de las instituciones más federales que existe en el país” y trazó un paralelismo entre el CFI y la provincia de Formosa, ambos nacidos en la misma época. “Tenemos 68 años de institucionalidad, pero nuestra historia de provincialización fue marcada por la resistencia”, señaló, recordando que la ley fue sancionada en junio de 1955, en los días previos al bombardeo de Plaza de Mayo y por eso la demora de su promulgación, que fue recién el 28 de junio de ese año.

“A veces nos quieren comparar con provincias que tienen 400 o 500 años”, subrayó, al tiempo que reiteró que “somos una provincia joven y nadie venía a invertir aquí si el Estado no hacía los caminos, la energía, la conectividad y el sistema de salud de excelencia que hoy tenemos”, remarcó, poniendo como ejemplo el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Néstor Kirchner”, en homenaje al expresidente “quien asumió un 25 de mayo de 2003 y el 28 de mayo de ese año, o sea, el tercer día, vino a Formosa y firmamos el Acta de Reparación Histórica”.

Además, el Gobernador contrastó la realidad provincial con la gestión nacional actual, a la que calificó como un “gobierno unitario, igual al de Rivadavia (Bernardino) o la Década Infame” y advirtió que “para ser federales hay que buscar primero el desarrollo armónico de la Nación”.

Finalmente, tras agradecer al licenciado Ignacio Lamothe por la gestión, Insfrán reafirmó que Formosa “seguirá la senda de las tres banderas del peronismo: soberanía política, independencia económica y justicia social”.

Y dejó en claro que “no existe libertad sin justicia social aunque el presidente Javier Milei diga que es un robo”, considerando que “la única libertad que ofrece este Gobierno nacional es la del zorro del gallinero”.



