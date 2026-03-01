Fuerte morosidad en prestamos, tarjetas y billeteras virtuales

Gialluca advirtió que, los consumidores sobreendeudados transitarán este 2026 por la Justicia, si no se comienza a trabajar en normativas especiales que aborden esta problemática, donde no solo se cuestione la responsabilidad de los proveedores financieros en la forma en que se otorgan los créditos, sino que también se trabaje en la prevención y en la educación financiera de las familias-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se afirmó que, en los últimos dos años, se multiplicaron los morosos incobrables, lo cual evidencia una crisis de sobreendeudamiento estructural, que derivará en una ola de judicialización. Es que, la economía de los hogares argentinos atraviesa un punto de inflexión crítico, reflejado en la multiplicación de la morosidad. Lo que en 2024 se percibía como un fenómeno de atraso, para marzo de 2026 se ha consolidado como una crisis de sobreendeudamiento estructural de las familias argentinas. La suma entre la inflación persistente sobre los ingresos y las altas tasas de interés en pesos, ha configurado un escenario donde los consumidores ya no solo destinan su salario al consumo, sino a deudas diversas que amenaza con el colapso financiero personal y familiar. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la evolución de la morosidad de estos últimos dos años muestra saltos estadísticos sin precedentes en las últimas dos décadas: Tipo de Crédito: * Préstamos Personales de 3,34% a 11,0% valor más alto en 15 años. * Tarjetas de Crédito 1,57% a 8,41% se multiplicó por seis en dos años. * Billeteras Virtuales 7,4% (Nov 24) a 24,6%. Por otra parte, lo más grave se presenta en el sector no bancario, donde las familias pasaron de comprometer el 22% de sus ingresos en deudas con billeteras virtuales a finales de 2024, a destinar hoy el 34% o más de sus recursos mensuales para este fin. Las billeteras virtuales (PSP) -Proveedores de Servicios de Pago- presentan el nivel de incumplimiento más elevado del sistema; al ofrecer créditos de rápido acceso, pero con costos financieros elevados, han captado a sectores de menores ingresos que hoy presentan una deuda promedio equivalente al 140% de sus ingresos mensuales. En este segmento, los créditos considerados irrecuperables se han duplicado en apenas un año, esta situación en la cual se encuentran más del 60% de las familias argentinas proyecta un impacto directo en los Tribunales. La judicialización de las deudas de consumo se convertirá en el nuevo campo de batalla legal y por ello, venimos observando el incremento de los juicios ejecutivos por cobros de deudas contra consumidores y el pedido de refinanciamientos que realizan los mismos por ante este Organismo de la Constitución. En este sentido, antes, el crédito se destinaba para la compra de electrodomésticos, esparcimiento o bienes de valor. Hoy, se usa para financiar gastos corrientes, compra de alimentos y pagar servicios públicos. Por esta razón, el Funcionario Provincial afirmó que, el sobreendeudamiento familiar en Argentina ya no es un problema individual y financiero, sino un conflicto de orden público y social. Sin un marco legal que regule este conflicto y limite el hostigamiento, la judicialización masiva saturará el sistema, dejando a miles de personas en una situación de exclusión e indefensión permanente.



