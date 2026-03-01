El gobernador Insfrán encabezó la firma de convenios estratégicos con el CFI

Estos acuerdos reflejan el trabajo conjunto entre el Gobierno de la provincia de Formosa y el Consejo Federal de Inversiones para promover el financiamiento productivo, la incorporación de tecnología y el fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo provincial.

En la tarde de este martes 10, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán encabezó un acto institucional en el salón auditorio del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de la provincia, para recibir a la comitiva oficial del Consejo Federal de Inversiones (CFI), liderada por su secretario general, el licenciado Ignacio Lamothe.

El encuentro tuvo como eje central la firma de acuerdos estratégicos destinados a fortalecer el desarrollo productivo, promover la incorporación de tecnología y ampliar las herramientas de financiamiento para los distintos sectores de la economía provincial.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el vicegobernador, Eber Solís; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; el jefe de Gabinete de Ministros, Antonio Ferreira; el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, y ministros y ministras del Gabinete provincial.

También la delegación nacional del CFI integrada por el director de Coordinación, Nicolás Cevela; el coordinador regional NEA, Manuel Tejerina; y la referente del equipo de Comunicación, Carla Policella.

Convenios

De esta manera, el gobernador Gildo Insfrán y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, suscribieron tres acuerdos.

Se trata del convenio marco de “Nuevas Acciones de Financiamiento”, donde el Consejo Federal de Inversiones pondrá a disposición de la provincia de Formosa hasta 2 mil millones de pesos destinados a créditos productivos, con el objetivo de impulsar inversiones de las micro, pequeñas y medianas empresas de Formosa.

Estas herramientas incluyen líneas como Competitividad PyME, Programáticas y Triple Impacto, para mejorar la competitividad del sector productivo, promover la innovación y acompañar proyectos con impacto económico, social y ambiental.

Seguidamente, Insfrán y Lamothe firmaron el “Plan de Apoyo para la Tecnificación del Sector Ganadero, en el marco del Programa Provincial de Acceso a Tecnología y Agua Rural, denominado PROTAR”, con el objetivo de fortalecer la productividad ganadera mediante la incorporación de tecnologías para la captación, almacenamiento y distribución de agua, así como mejorar el manejo productivo y promover prácticas sustentables en los sistemas ganaderos de la provincia.

El programa contempla acciones de asistencia técnica, financiamiento para infraestructura rural y equipamiento, y el desarrollo de capacidades locales para avanzar hacia una producción más eficiente y sustentable.

Finalmente, suscribieron el convenio para la implementación del “Programa de Apoyo para la Tecnificación del Riego”; acuerdo que permitirá identificar sectores productivos estratégicos donde el desarrollo del riego resulte prioritario, promoviendo la incorporación de tecnología y el uso eficiente y sostenible del recurso hídrico en los sistemas productivos de Formosa.

Se incluye asistencia técnica a productores, promoción de inversiones en sistemas de riego más eficientes y el fortalecimiento de capacidades locales para mejorar la productividad de las actividades agropecuarias.

El rol estratégico del Polo Científico

Al tomar la palabra, el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis, destacó que este acuerdo entre Formosa y el CFI ocurre en un contexto nacional de fuerte desfinanciamiento, afirmando que “mientras el Poder Ejecutivo Nacional destina apenas un 0,16% del PBI a ciencia y tecnología —lejos del 1% proyectado por ley—, Formosa ratifica su rumbo invirtiendo recursos propios en áreas estratégicas”.

Frente a esto, resaltó que “el Polo Científico constituye una de las tantas instituciones que el Modelo Formoseño pone a disposición de la comunidad, bajo la conducción del doctor Gildo Insfrán, demostrando la fortaleza de un Estado presente, eficiente y comprometido con la justicia social, donde la innovación y el conocimiento actúan como factores dinamizadores del crecimiento, con inclusión territorial y soberanía tecnológica”.

En este sentido, aseguró que “la provincia de Formosa planificó activamente la construcción de su agencia territorial, en la cual se priorizaron sectores estratégicos, como el agroindustrial, la economía del conocimiento y las energías, con un enfoque transversal y de sustentabilidad ambiental”.

Asimismo, lamentó que “con decisiones políticas nacionales, como las actuales, resulta difícil construir un país verdaderamente federal”, añadiendo que “con esto debemos ser claros y contundentes, ya que estamos en un contexto de desfinanciamiento de áreas fundamentales del Estado como la salud, educación, seguridad, acción social, ciencia y tecnología, desamparando a los más vulnerables”.

Sin embargo, afirmó que “nuestra provincia continúa avanzando sin desviar el camino, sosteniendo y financiando obras públicas, ampliando infraestructura educativa, sanitaria, productiva, y por supuesto, invirtiendo en ciencia y tecnología con gran compromiso”.

De este modo, Orrabalis sostuvo que “Formosa se posiciona como un actor regional en servicio tecnológico, generando empleo calificado y encadenamientos productivos”.

Y agradeció “al CFI, ya que varios equipamientos fueron adquiridos en el marco de cooperación con la entidad, fortaleciendo significativamente nuestro sistema científico, tecnológico y la formación académica”.

Al concluir, enfatizó en que todo lo que se ha compartido en la recorrida “no es el fruto del azar ni de una coyuntura circunstancial”, sino que “es el resultado de una decisión política sostenida en el tiempo, que entiende que el conocimiento, la innovación y la tecnología son herramientas fundamentales para el desarrollo con justicia social y de la mano del Modelo Formoseño, conducido por Insfrán, hoy podemos preservar estos sistemas”.







