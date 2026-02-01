Nacif sostuvo que el pueblo formoseño reafirmo su acompañamiento al liderazgo del Gobernador Gildo Insfrán

El Intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif indicó que, “el pueblo formoseño expresó con claridad su firme acompañamiento a la gestion del Gobernador, Dr Gildo Insfrán, quien volvió a demostrar conducción, planificación y un compromiso inquebrantable con el pueblo formoseño”.

Nacif, ratificó asimismo su apoyo y reconocimiento a la gestión del Primer Mandatario Provincial, y destacó que en un contexto nacional donde se cerraron más de 22.000 empresas, se pierden más de 650 empleos por día, el consumo cayó un 13% y los jubilados acumulan una pérdida del 27% en su poder adquisitivo, nuestra provincia no bajó los brazos. “Mientras el recorte en educación técnica alcanzó el 93%, Formosa, sostuvo inversión, obras y salarios.

“A pesar de que la provincia perdió más de $400.000 millones por decisiones injustas del Gobierno Nacional y discriminacion al interior, el Gobernador de nuestra Provincia logró que en 2025 se finalizaran 139 obras, se otorgara un aumento salarial del 55% —uno de los más altos del país— y se sostuvieran 24 años consecutivos de superávit fiscal”, recordó.

“Desde nuestra comunidad vemos cómo ese liderazgo se traduce en hechos concretos, ya que ante la paralización nacional de un colegio técnico en Ingeniero Juárez, aqui Insfrán no detuvo el compromiso provincial con la educación, que ya suma 1.552 obras educativas durante la gestión y 47 nuevas en el último año, con una inversión docente de $84.600 millones para sostener salarios”, detalló.

Asi, mencionó que, “en energía, la puesta en servicio de la planta fotovoltaica de 15 MV en Ingeniero Juárez y la proyectada interconexión con Santa Rita fortalecen nuestro desarrollo productivo”.

“En infraestructura y deporte, la finalización del complejo de piletas en Ingeniero Juárez demuestra que el acceso al esparcimiento y a la recreación es un derecho y no un privilegio”, explicó.

“También destacamos la visión estratégica en producción e industria, con inversiones privadas que superan los $477.000 millones y la generación proyectada de 3.300 puestos de trabajo con la nueva planta biosiderúrgica”, mencionó.

“En salud, con más de 2.400.000 atenciones ambulatorias, 110.000 internaciones, 17.278 cirugías y una inversión superior a $162.000 millones en medicamentos, queda claro que el Estado provincial no abandona a su pueblo”, sostuvo

“Como Intendente de Ingeniero Juárez, sostengo que este liderazgo firme del Gobernador no solo administra recursos: construye dignidad, igualdad de oportunidades y desarrollo con identidad propia.Nuestro acompañamiento es político e institucional, pero sobre todo es humano. Porque cuando la Nación ajusta, Formosa abraza. Y desde Ingeniero Juárez, acompañamos ese rumbo con convicción, lealtad y compromiso con nuestro pueblo”, finalizó.