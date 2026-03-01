Ingeniero Juárez: Finalizó con éxito el curso de reparación de PC y el Municipio anuncia nuevas capacitaciones

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, destacó el cierre del curso de capacitación en reparación de PC, una iniciativa impulsada de manera conjunta con el Instituto Politécnico Provincial, que permitió formar a 123 vecinos de la localidad con herramientas concretas para su inserción laboral.

En ese marco, Nacif valoró el impacto de estas políticas de formación al señalar que “decidimos empezar la semana compartiendo este logro, porque representa una oportunidad real para nuestros vecinos que hoy ya cuentan con conocimientos y herramientas para trabajar”.

El jefe comunal subrayó además el compromiso del Municipio en la generación de oportunidades, remarcando que “todos los elementos de trabajo, los equipos y la infraestructura fueron aportados por nuestra Municipalidad, y vamos a seguir acompañando en las próximas etapas”.

Asimismo, adelantó que esta línea de acción tendrá continuidad durante el año, con nuevas propuestas orientadas a oficios que garanticen una salida laboral directa. “Vamos a traer más capacitaciones, porque creemos en el esfuerzo y en la decisión de cada vecino de avanzar y mejorar su calidad de vida”, sostuvo.

Finalmente, el intendente expresó su satisfacción por los resultados alcanzados, especialmente en el contexto de Semana Santa, destacando que “nos sentimos bendecidos de haber contribuido a cambiar la vida de 123 juarenses, que hoy tienen nuevas oportunidades a partir de su formación”.

En ese sentido, el intendente agradeció nuevamente al Gobierno de la Provincia de Formosa y al Dr. Gildo Insfrán, Gobernador de todos los formoseños, por generar estas posibilidades de progreso para cada formoseño, viva donde viva.