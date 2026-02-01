Basterra: “Formosa es el ejemplo de que se puede llevar adelante una política que apunte a la equidad social”

El legislador formoseño reivindicó la gestión del gobernador Gildo Insfrán, quien trabaja por el bien común, porque “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”. En cambio, a nivel nacional ocurre todo lo contrario, cuestionando al presidente Javier Milei, quien en su discurso en el Congreso de la Nación se dedicó a plantear una realidad que nadie está viviendo salvo “los amigos que lo rodean”.

El diputado nacional de Unión por la Patria, el ingeniero Luis Basterra, resaltó que la provincia de Formosa es el ejemplo en la práctica de que “es posible” llevar adelante una política que apunte a la “equidad” social, cuyo eje del “Modelo Formoseño” gira en torno a que “cada formoseño y cada formoseña pueda realizarse en su territorio”.

El legislador brindó declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y, en ese marco, se refirió a la gestión del gobernador Gildo Insfrán, principalmente, a los ejes de las políticas públicas provinciales, sustancialmente, orientadas “a que cada uno pueda desarrollarse”.

Para eso, se debe “abordar la educación, la salud, las relaciones humanas”, con el fin de que, “cada persona pueda expresar su potencial”, sin embargo, “ante las diferencias que existen en términos económicos, de origen, procedencia geográfica”, dilucidó que “no se dan las mismas condiciones para todos los seres humanos”.

Dos caminos

Por tanto, ante esto, “es allí donde la política tiene dos caminos”, por un lado, está el que “propone el liberalismo” y “el poder concentrado que es una competencia brutal”, despiadada en la que, “si te toca quedar en el camino y tuviste la mala suerte de haber nacido en un hogar que no tenía recursos, o bien en un pueblo sin escuela ni hospital, embrómate”.

Cuando “eso es una falacia, una mentira”, reprobó contundente el legislador. Por el otro, está “el Estado” presente, el cual, con sus políticas, “tiene que garantizarle a cada ciudadano la oportunidad de estudiar, tener una alimentación adecuada, brindarle salud, para así tener las posibilidades de un relacionamiento social y de complementarse con los restos de los habitantes de su comunidad que haga que se desarrolle en plenitud”.

Hizo igualmente un llamado el legislador a dar “este debate a nuestra sociedad”, sobre todo, “cuando “hoy a través de la Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial se centraliza una visión del individuo y no en el relacionamiento de una comunidad”, donde “lo único que importa es el bienestar de uno y no de la comunidad”.

“Sin embargo, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”, remarcó, en contraposición con “en ese modelo no solidario, en realidad, hay un nivel de gente desplazada, donde deja de tener sentido su vida, por una sociedad que no lo ampara”.

Milei

Después se refirió al presidente Javier Milei y su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, que “muy poca gente lo vio, porque la verdad que fue horrible”. “Lo único que hizo fue bastardear y decir atrocidades, payasear y decir una caterva de mentiras que han sido desnudadas con números y elementos que no caben la menor duda que lo hizo fue un show, una actuación propia de un canal de televisión o un programa bizarro de streaming” reprobó en absoluto.

Y lamentó que esto de ninguna manera es lo que se esperaba que hiciera un jefe de Estado, sino que hablara “con la verdad”, profundizando en “cómo es el estado real de la economía, cuáles son las alternativas”. Sin embargo, reprobó que solo “se dedicó a plantear que estábamos viviendo en el país de las maravillas y la verdad que, salvo los amigos que lo rodean y el poder económico extranjero que se está haciendo el gran festín con la Argentina, nadie está viviendo esa realidad”.

Superávit

En otro orden de temas, fue consultado por las últimas acciones que llevó adelante el gobernador Gildo Insfrán, quien el 1° de marzo abrió las sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial, ámbito en el cual realizó un balance del ejercicio 2025 , exponiendo que la provincia logró nuevamente un superávit financiero de más de 34 mil millones de pesos.

En ese sentido, el legislador sostuvo que la gestión provincial es la “antítesis” de la administración nacional de Milei, producto de “una doctrina que se transforma en una política concreta, que es el Modelo Formoseño, el cual no es una abstracción ni una fantasía, es algo palpable”.

Evolución

También manifestó que en el acto de apertura del ciclo lectivo 2026, donde el gobernador Insfrán expuso “la evolución” que experimentaron los barrios capitalinos Salvador Gurrieri y 28 de Junio, en cuyas urbanizaciones se dio respuesta “a un déficit habitacional que atraviesa todo el país”.

Allí el Estado provincial dotó a las familias de una infraestructura, “para que los que viven allí tengan las mismas oportunidades que los que viven en cualquier otro sector de la ciudad capital, así como de aquellos habitantes que se encuentran en el oeste en el límite con la provincia de Salta”, enfatizó.

Y resaltó que esto significa el hecho de contar en esos barrios con “el acceso a la educación a través de la construcción de un jardín de infantes, escuelas primaria y secundaria, Centro de Desarrollo Infantil (CDI), centros de salud. Lo mismo que garantizando la seguridad, el esparcimiento”.

De lo contrario, “qué oportunidad podría tener una persona” de poder desarrollarse, reiteró marcando así la importancia de la política y la presencia del Estado.



