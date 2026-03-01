La Municipalidad retoma los encuentros “Entre Mujeres” en La Alborada

La Secretaría de Acción Social municipal, a través de la Dirección de Cuestiones de Género, invita a participar de una nueva edición de los encuentros “Entre Mujeres”, un espacio comunitario pensado para compartir, escucharse y crecer juntas. La propuesta se desarrollará todos los jueves a las 16 horas en el Centro de Capacitación Municipal del barrio La Alborada, ubicado en la intersección de Diagonal y Berutti.

Se trata de una iniciativa que promueve el encuentro y la participación de mujeres a través de distintas actividades que buscan generar momentos de reflexión, aprendizaje y acompañamiento mutuo. En cada jornada se trabaja un tema diferente, no desde la teoría ni desde la distancia, sino a partir de propuestas dinámicas que incluyen actividades lúdicas, arte, movimiento, charlas y dinámicas grupales.

De esta manera, las participantes pueden expresar sus experiencias, compartir miradas y construir herramientas que les permitan fortalecer su vida cotidiana. El espacio está pensado como un ámbito de contención y crecimiento donde, entre mujeres, se promueve el apoyo mutuo, la escucha y el fortalecimiento colectivo.

Desde el área destacaron que “Entre Mujeres” forma parte de una política pública orientada a la promoción de derechos y al fortalecimiento de la autonomía de las mujeres, generando espacios comunitarios de encuentro, reflexión y construcción colectiva.

La propuesta es libre y gratuita y está destinada a mujeres adolescentes, adultas y adultas mayores que deseen participar de esta experiencia de intercambio y aprendizaje.

Para quienes quieran sumarse o realizar consultas, pueden comunicarse al 3704-200447.



