Clorinda: Atraparon a una pareja que sustrajo un celular con una pistola de juguete

• La respuesta inmediata permitió el esclarecimiento del caso

Miembros del Grupo de Operaciones Motorizadas Sección Clorinda aprehendieron a un hombre y una mujer por robar un teléfono celular, tras amedrentar a la víctima con un arma de fuego de utilería, en el barrio Centro de la segunda ciudad.

El hecho se registró alrededor de las 10:00 horas del viernes último, cuando una mujer solicitó presencia policial por la sustracción de su aparato celular.

De inmediato, los motorizados fueron hasta el lugar y la persona que sufrió el ilícito brindó las características de la pareja que le apuntó con una pistola para cometer el robo.

En forma rápida, los policías intensificaron los patrullajes y detuvieron al sujeto en la barrera y calle Cancio, tratándose de un hombre de 33 años, quien tenía en su poder el arma utilizada, tratándose de una pistola de utilería.

Luego, el personal de la brigada del Comando Radioeléctrico Operativo Clorinda que patrullaba en cercanías detuvo a la mujer con el celular denunciado como sustraído.

Después se labraron las actuaciones procesales con la participación del personal de la Delegación de Policía Científica.

El teléfono recuperado fue trasladado hasta la dependencia policial, mientras que a los detenidos se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno. (Con foto)







