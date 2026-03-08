Denuncian a persona que publicó por Tik Tok un mensaje discriminatorio

Se afirmó que, no debemos naturalizar los insultos o conductas desagradables hacia las personas con autismo, las burlas, gestos groseros, son formas de acoso que no pueden quedar impunes-La Asociación Camino Azul TEA – Formosa, junto a Padres de Niños con Autismo y la Defensoría del Pueblo de la Provincia, denunciaron penalmente a una persona que, por el momento es identificada como VSF, por la comisión de hechos discriminatorios, solicitando al Fiscal Penal en turno, que intervenga a fin de investigar la posible comisión del delito previsto por la Ley Nacional Nº 23.692, en sus arts. 1º y 3º, con el objeto de que la agraviante se retracte de lo dicho o eventualmente, afronte las consecuencias de su inconducta. El hecho fue señalado por numerosas personas que expresaron su indignación, ante el Organismo de la Constitución y peticionaron la intervención del mismo. Se trata de una publicación efectuada, días pasados, por una persona desde su cuenta de la red social TIK TOK, quien menoscabo y denigró al colectivo de personas con autismo en nuestra provincia. Las expresiones vertidas, utilizan al neurodesarrollo con base genética compleja y multifuncional (Trastorno del Espectro Autista – TEA) como condición manipulada a manera de insulto, equivalente a una "incapacidad mental" o "deficiencia", reforzando prejuicios segregacionistas y estigmatizantes, que afectan directamente el derecho al honor, la dignidad de las personas que padecen TEA y el de sus familias, vulnerando elementales principios regidos por el artículo 33 (Derechos implícitos derivados de la Dignidad Humana) y mediante los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional (art. 75 inc. 22), como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la honra, dignidad de las personas y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), hechos respecto de los cuales la Ley Nacional citada, claramente, establece sanciones específicas para los que los cometan, motivo por el cual, se formuló la pertinente presentación ante la Fiscalía Penal en turno. Sobre este particular, los padres, al momento de la presentación del escrito ante la Fiscalía Penal expresaron: “Hay mucha violencia en las redes sociales, pero sin dudas, la expresión más detestable de tal conducta antisocial se consuma al agredir a los que no pueden defenderse, denigrando su condición. Ello nos motivó a solicitar acciones judiciales, en la esperanza de que este sea un camino que permita poner límites de una vez por todas para aquellos que agravian a las personas en la creencia de que tales acciones carecen de consecuencias legales”. Por ello, cuando se vulnera la dignidad de nuestros hijos, no podemos quedarnos en silencio, recordando las afirmaciones del Ex Titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien en su momento afirmó que, “el Estado no tiene la culpa de que hayan nacido con discapacidad y que eso representa un problema familiar, no un privilegio a financiar”. Resaltaron que las Asociaciones y grupos de padres no responden a partidos políticos, “pero sí toman posición ante situaciones que afectan los derechos de las personas con discapacidad, no estamos pidiendo favores, sino que pedimos lo que por ley nos corresponde”.



