Carrizo: 'La igualdad se construye todos los días, en cada barrio y con políticas públicas"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la directora de Cuestiones de Género de la Municipalidad de Formosa, María Silvia Carrizo, destacó las políticas impulsadas por el intendente Jorge Jofré para ampliar oportunidades y promover la igualdad real en la ciudad.

"Cada 8 de marzo es una oportunidad para reflexionar sobre los avances logrados y los desafíos que todavía tenemos por delante. No se trata solo de una fecha en el calendario: es un recordatorio de que los derechos de las mujeres fueron conquistados a lo largo de décadas de lucha, organización y construcción colectiva", señaló Carrizo.

La funcionaria advirtió que la fecha cobra especial relevancia en un contexto donde aparecen discursos que cuestionan las políticas de igualdad.

"Hoy esa reflexión se vuelve aún más necesaria. En el mundo aparecen voces que minimizan la violencia de género o presentan los avances logrados como si fueran privilegios. Frente a ese escenario, el 8 de marzo nos recuerda algo esencial: los derechos no son definitivos. Necesitan ser defendidos y fortalecidos permanentemente", afirmó.

Carrizo repasó las acciones que viene llevando adelante el municipio en la materia. "En la ciudad de Formosa, y por decisión del intendente Jorge Jofré, durante los últimos años se han impulsado distintas políticas públicas que buscan ampliar oportunidades para las mujeres y promover una sociedad más igualitaria. Partimos de una convicción simple: la igualdad no se logra solo con discursos, sino con acciones concretas que impacten en la vida cotidiana", subrayó.

Entre las iniciativas, la directora destacó el acompañamiento al programa Mujeres Emprendedoras. "Se ha consolidado a través de ferias, espacios de comercialización y capacitaciones que permiten a muchas mujeres desarrollar sus propios proyectos productivos. Estos espacios no solo generan ingresos, sino que también fortalecen la autonomía económica y la confianza en las propias capacidades", explicó.

También hizo referencia a la formación territorial con perspectiva de género. "Desde el municipio se han promovido instancias como la Escuela Municipal de Formación Popular en Género y los programas de promotoras territoriales. Estas iniciativas permiten que vecinas y referentes barriales cuenten con herramientas para acompañar situaciones de vulnerabilidad, promover derechos y fortalecer redes de cuidado en los barrios", detalló.

Carrizo valoró además la generación de espacios de encuentro y contención :Son lugares donde se comparten experiencias, se construyen vínculos y se acompaña a mujeres que han sufrido violencias por motivos de género. Todas estas acciones forman parte de una mirada que entiende que el desarrollo de una comunidad también se mide por el lugar que ocupan las mujeres en la vida económica, social y política", sostuvo.

Finalmente, Carrizo convocó a seguir profundizando el camino recorrido. "El desafío de este tiempo es claro: seguir ampliando oportunidades y consolidando políticas públicas que promuevan la igualdad real. El 8 de marzo nos invita a mirar hacia adelante, con la convicción de que una sociedad más justa se construye cuando las mujeres tienen cada vez más espacios, más derechos y más oportunidades. Porque la igualdad es algo que se construye todos los días, en cada barrio, en cada comunidad y en cada política pública que apuesta a un futuro con más justicia social", concluyó.



