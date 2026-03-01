Esclarecieron dos robos a mano armada y detuvieron a dos sujetos

Es el resultado de dos prolijas tareas de investigación en distintos puntos de la ciudad

Integrantes del Departamento Informaciones Policiales detuvieron a dos sujetos vinculados a ilícitos ocurridos en una barbería de la calle Eva Perón al 1.400 y en el barrio 2 de Abril de la ciudad de Formosa.

El primer procedimiento tuvo lugar la semana pasada, cuando un sujeto ingresó a una barbería ubicada en la calle Eva Perón al 1.400, amenazó a un empleado con un arma blanca y sustrajo dinero.

Tras la denuncia, efectivos de la Sección Robos y Hurtos iniciaron las tareas de campo que incluyeron el análisis de las cámaras de seguridad del comercio y la identificación del autor, un joven de 22 años con antecedentes delictivos.

La intervención culminó este último jueves por la mañana en la calle 17 de Octubre al 1.900, donde los investigadores interceptaron y detuvieron al sospechoso.

En una intervención paralela, concretada también ese día, el personal de Robos y Hurtos aprehendió a un hombre de 31 años en la calle Ejército Argentino al 1.700.

Este sujeto registraba un pedido de captura por su presunta participación en un robo a mano armada, ocurrido el martes último, en el barrio 2 de Abril.

En ambos casos, los detenidos fueron notificados de su situación legal, alojados en la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.