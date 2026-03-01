GROOMING: Detuvieron a un joven por acosar a una menor de edad

La investigación se inició tras la denuncia de la madre de la víctima, quien detectó mensajes con contenido sexual a través de redes sociales

Integrantes de la Subcomisaría Lamadrid detuvieron a un joven de 20 años en el marco de una causa por grooming, en el Paraje Las Banderitas, departamento Bermejo.

Según se informó, la madre de la víctima encontró en el teléfono conversaciones con imágenes de contenido sexual a través de la red social Instagram, que se habrían extendido durante varios días.

Ante esa situación, radicó la denuncia donde solicitó medidas de protección para su hija, como la prohibición de acercamiento y hostigamiento por parte del acusado.

Ante ello, intervino el Juzgado de Instrucción y Correccional con conocimiento del Juzgado de Menores de Las Lomitas, quienes dispusieron las medidas investigativas con la colaboración del personal policial.

Tras la inmediata intervención los integrantes de la fuerza aprehendieron al sujeto y secuestraron un teléfono celular, elemento clave para la causa.

El detenido fue notificado de su situación legal, trasladado y alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia Provincial.



