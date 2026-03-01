Detuvieron a tres sujetos en pleno robo de objetos de un edificio

El rápido accionar policial permitió la captura de los implicados y el secuestro de diversos bienes en su poder

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial de Las Lomitas aprehendieron a tres sujetos que intentaban sustraer elementos del ex Hospital Piloto, de esa localidad.

El hecho se registró en horas de la madrugada del viernes último, cuando los uniformados realizaban recorridas por la zona y en las inmediaciones observaron que una de las puertas de acceso se encontraba abierta.

Ante ello, los efectivos ingresaron al inmueble y sorprendieron a tres sujetos de 19, 21 y 22 años, con diversos bienes en su poder.

Al verificar los objetos, encontraron distintos elementos de sanitario, medicamentos y una motocicleta de 110 cilindradas en la que dos de los implicados se movilizaban.

Tras la consulta a través de la base de datos de la Dirección General de Informática, comprobaron que dos de los aprehendidos registran antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los detenidos y lo incautado fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia.



