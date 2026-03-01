Fiesta folclórica en el Quincho Peña con CheChelos y Federico Baldús

En pleno corazón de Lote 4, el Quincho/Peña de Formosa abre sus puertas al público con números artísticos de primer nivel: el power dúo Chechelos y el músico formoseño Federico Baldús junto a su banda. La cita es el viernes 17 de abril, a las 21, en este nuevo espacio cultural ubicado en Ramos Mejía 2155 de barrio Villa Jardín. Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Macowens (Peatonal Rivadavia 728) y en Devré (Belgrano 655)

CheChelos trae un espectáculo que invita al baile, al brindis festivo y al pañuelo al viento. Ramiro Zárate Gigli y Mauro Sarachian en un power cuarteto con dos chelos, voces, bombo y guitarra, que te van a hacer saltar de la silla para bailar.

CheChelos lleva a teatros, peñas y festivales un nuevo sonido en el folclore: el del “violonchelo criollo”. El mismo violonchelo que solo escuchaste en orquestas y música clásica, ahora es parte de la cultura Argentina. Quien gusta del folclore, los sonidos nuevos y los arreglos elegantes, los pueden disfrutar... quien gusta de bailar, conocer gente, divertirse... también los pueden disfrutar. Tal es así, que CheChelos tiene su propia peña: “La Peña de CheChelos” , que funciona el tercer sábado de cada mes en Olivos, Buenos Aires.

Los chelistas que salieron del conservatorio y el teatro para sumarse a la tradición folclórica Argentina y hacer bailar al compás de nuestra música popular. Nacidos en 2015, el dúo se inauguró con una gira por Córdoba. Una semana después ganaron el Certamen de la Pre Chaya de La Rioja. En Cosquín 2017 los galardonaron con el premio Revelación. Recorren Argentina e hicieron giras por España, Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Uruguay, Colombia y Paraguay.

Federico Baldus Vocalista y compositor de la banda Guauchos, lanzó su proyecto solista en plena pandemia con el disco “Aurora”: diez canciones que reflejan su universo musical más personal y una madurez compositiva atravesada por una poesía intimista, luminosa y llena de matices.

Artista formoseño con más de 30 años de trayectoria, Federico viene construyendo un camino sólido en la música regional. A lo largo del tiempo formó parte de bandas como Los Teresitos, Matadero 5, kADAC y actualmente Guauchos, proyectos que lograron una fuerte conexión con el público del NEA. Tras su primer trabajo solista, el EP “Eufónico”, donde exploraba una propuesta más pop, eléctrica y directa, en “Aurora” profundiza una sonoridad con raíces folklóricas y tintes psicodélicos, consolidando una identidad artística más definida y auténtica.

En el Quincho/Peña (Ramos Mejía 2155, Lote 4, Formosa) será la presentación oficial de este nuevo material junto a su banda, un equipo con el que comparte años de escenario y una química musical que se siente en cada canción. Lo acompañan Paya Jure en batería, bombo legüero y percusión; y Gastón Benítez en guitarra, voces y programación. La noche también incluirá canciones ya conocidas y versiones de clásicos reversionados con el sello personal de Federico y compañía. Además, el público podrá encontrarse con invitados sorpresa de la escena regional en un espectáculo que promete ser tan especial como vibrante.