El IPF inició las clases: “Las aulas vuelven a vibrar con el talento de nuestros estudiantes”

“En tiempos donde la inversión en ciencia y tecnología se ve desafiada a nivel nacional, en Formosa reafirmamos que la formación técnica es un pilar innegociable”, subrayaron desde la institución educativa.

El pasado lunes 9, el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, asentado en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, inició las clases del ciclo lectivo 2026, “con un objetivo claro: que el talento formoseño sea el que diseñe las soluciones del mañana”.

“Iniciamos las clases y recibimos a los nuevos ingresantes en dos carreras: la Tecnicatura Superior en Mecatrónica y la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software Multiplataforma”, subrayó el director del IPF, el doctor Horacio Gorostegui, en declaraciones recogidas por AGENFOR.

Destacó que “realmente es una alegría poder contar con tantos jóvenes que aspiran a ingresar a este prestigioso instituto que brinda oportunidades a todas las localidades de la provincia”.

En cuanto a números, remarcó que “tuvimos más de 500 preinscriptos en Desarrollo de Software, de los cuales aproximadamente 200 rindieron el examen de ingreso”. En el caso de Mecatrónica, agregó, “estuvimos en el orden de los 250 aspirantes y aproximadamente 100 se inscribieron para rendir el examen”.

Asimismo, indicó que para las Tecnicaturas Superiores en Química Industrial y Telecomunicaciones, “vamos a continuar recibiendo las preinscripciones de los estudiantes a través de la plataforma y las redes sociales, en donde los jóvenes van a tener hasta el 31 de marzo para realizar su preinscripción”.

Y adelantó que “en abril vamos a arrancar los cursos introductorios que se van a extender durante ese mes, mayo y junio”.

Valoró, a su vez, el apoyo del Gobierno provincial, recordando además que “todos los estudiantes secundarios tuvieron disponible el Programa Puente, de acompañamiento integral para la preparación en el ingreso a carreras universitarias o terciarias”, finalizó.



