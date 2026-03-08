Desde la consultora POLITIKÉ reflejaron que, tomando como fuente el Reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET, se analizaron las tarifas eléctricas de las Jurisdicciones que integran la República Argentina y se pudo observar el valor de las facturas eléctricas (con impuestos y sin descuentos) para un consumo de 265 kwh/mes para los niveles de ingresos bajos (N2). Los resultados muestran que la factura promedio en el país para un hogar de ingresos bajos es de $49166.

Al desglosar los datos por provincia, se observa que Formosa es una de las jurisdicciones del país con la factura eléctrica más baja para ingresos bajos, con valores de $24568 (N2), a valores de febrero de 2026.

A nivel nacional, Formosa se ubica en el tercer lugar entre las tarifas más bajas. Esta situación, se debe en parte, a la existencia del subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que beneficia al 90% de los usuarios de las categorías N2 y N3.

Este subsidio cubre el valor agregado de distribución (VAD) de la energía eléctrica, un componente de la factura determinado por el Gobierno nacional.

En el caso de los hogares N2, el VAD representa el 44% de la factura total, por lo que el usuario solo paga $13758,08 aproximadamente. De esta manera, queda en evidencia el impacto positivo de los subsidios aplicados a los sectores más vulnerables frente al constante aumento del precio de la distribución de la energía eléctrica impuesto por el gobierno nacional, posicionando de esta manera a Formosa como una de las provincias con las tarifas eléctricas más baja del país.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del IIEP (UBA-CONICET).





Los ATN y el Reflejo de un Federalismo para Socios

En otra parte del estudio, explicaron que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) han sido durante el gobierno del presidente Javier Milei, objeto de debate, ya que las mismas, en su distribución, han disminuido de forma notoria desde su asunción.

Un trabajo realizado por el Instituto Argentina Grande refleja la pérdida acumulada por cada provincia al comparar los montos efectivamente recibidos entre el período comprendido entre enero de 2024 y febrero de 2026 respecto a los recibidos en 2023.

Al calcular la pérdida por habitante (monto perdido/cantidad de habitantes de cada provincia) el dato resultante tiene varias aristas: por un lado, la provincia de Formosa es una de las provincias con la mayor pérdida de ATN desde el año 2024. Por el otro, al realizar el mismo análisis, pero al determinar las provincias menos afectadas en el envío de fondos, queda en evidencia que aquellas con una relación “cercana” al Gobierno nacional han perdido mucho menos recursos que aquellas que no lo son.

Esta construcción de “cercanías” que nada tienen que ver con el federalismo, tiene un correlato en el Congreso Nacional, lugar en el que se refleja mediante los votos en ambas cámaras, la relación de premios y castigos entablada por el Gobierno nacional con los mandatarios provinciales y partidos políticos.

Para tomar solo una muestra de ello, basta con verificar el gran apoyo reciente obtenido por el gobierno nacional en la aprobación de la reforma laboral ya promulgada. Justamente las provincias que más votos aportaron, son las que en este tiempo más se han beneficiado del envío discrecional de fondos por parte del Gobierno libertario.



