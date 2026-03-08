Con éxito se desarrolló el programa “Identidad Formoseña” en Fortín Soledad

A través de un operativo integral más de 40 vecinos de parajes del interior accedieron a la formación y tramitación de su licencia nacional sin costo.

Este viernes 13, la EPEP N° 106 de la localidad de Fortín Soledad fue sede del importante operativo integral de “Identidad Formoseña”, donde se realizó el taller teórico - práctico y registro de datos para iniciar el trámite de la Licencia de Conducir.

El director provincial de Seguridad Vial, Fernando Inchausti, destacó el éxito de la convocatoria, señalando que “durante la mañana recibimos a más de 40 aspirantes”.

El funcionario explicó que “este operativo se hace junto a la Policía de la provincia de Formosa, el Ministerio de Cultura y Educación permitiendo usar la escuela, el Ministerio de Desarrollo Humano, que hace todos los estudios médicos para poder obtener la licencia de conducir y la UPSTI, que nos da el soporte de la conectividad”.

Inchausti subrayó que “nuestro propósito es llegar a todo el territorio provincial”, añadiendo que “el año pasado terminamos prácticamente con casi 900 licencias de conducir emitidas”.

Un punto clave resaltado durante la jornada fue la gratuidad total del trámite, ya que “por decisión del Gobernador estos servicios son gratuitos”, afirmó.

“El Estado provincial se hace cargo de todos los costos, desde los exámenes hasta la impresión del plástico, bajo una decisión de estricta justicia social”, subrayó el director al concluir.

“Modelo Formoseño al servicio de la comunidad”

Por su parte, el concejal justicialista de Las Lomitas, Jorge Martínez Meza, quien acompañó la jornada, precisó que el beneficio alcanzó a los pobladores de Fortín Soledad, El Churcalito, La Encina, Punta del Agua y otras comunidades “que no están en un ejido municipal”.

Destacó que “aquí los vecinos accedieron a una licencia nacional válida por cinco años y a costo cero. Esto representa un alivio enorme para el bolsillo del poblador, especialmente comparado con el que está dando el municipio de Las Lomitas que es solamente por un año y cuesta 30 mil pesos”.

“Una vez más el Modelo Formoseño poniéndose al servicio de la comunidad”, finalizó el edil.



