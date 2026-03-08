El centro de salud El Pucú promueve la salud bucal para conmemorar el Mes de la Mujer





Para dar continuidad a las actividades planificadas en el mes de marzo, alusivas al mes de la mujer, se llevaron a cabo dos talleres destinados a pacientes y vecinas con el objetivo de fomentar el cuidado de la salud bucal en las distintas etapas de la vida.

Los encuentros tuvieron lugar el jueves 12, por la mañana y por la tarde. Organizados por el Servicio de Odontología del efector, los profesionales se enfocaron sobre todo en la higiene y los cambios hormonales que se dan a lo largo de la vida de la mujer: la infancia, la adolescencia, el embarazo y la edad adulta, que a su vez causan alteraciones en el estado bucodental.

Los odontólogos enfatizaron en que la salud bucal debe ser cuidada desde el momento del nacimiento, con la higiene de la boca del bebé luego de cada alimentación. Además, el cepillado debe comenzar desde la aparición de los dientes, supervisado por un adulto y debe limitarse el consumo de azúcar ya que favorece la producción de placa bacteriana y caries.

Explicaron también que, durante la adolescencia, los cambios hormonales a menudo provocan gengivitis (inflamación de la encía), pudiendo evolucionar en periodontitis (infección grave de las encías) que puede llevar a la pérdida del diente, más otros problemas dentales que habitualmente se deben a la falta de higiene o al desconocimiento de cómo debe hacerse el correcto cepillado dental.

En ese punto “se remarcó la importancia de alentar a las niñas y adolescentes al cepillado frecuente y concurrir a la consulta odontológica periódicamente”, comentó la directora del centro de salud, la doctora Lidia Liebrecht, quien participó de la charla.

Embarazo

Otro de los temas fue la salud bucal en el embarazo, momento en el que se dan cambios hormonales importantes que pueden aumentar la sensibilidad, lo cual limita la efectividad del cepillado.

“Y se aclaró que durante la gestación se pueden realizar todos los tratamientos odontológicos que la paciente necesita: anestesia, curaciones, extracciones. Ya que el embarazo no es motivo para dejar de lado la atención con el odontólogo “sino, todo lo contrario”, expuso la médica.

Para concluir, recalcó que el propósito de ambas jornadas fue crear conciencia en toda la comunidad y especialmente en las mujeres, sobre la necesidad de cuidar la salud bucodental en todas las etapas de la vida, desde la infancia hasta la vejez “para mantener una sonrisa saludable y también la funcionalidad de los dientes, algo que es esencial para toda persona”.

Servicio gratuito

Y recordó que el centro de salud El Pucú cuenta con un servicio de odontología “muy bueno, que está disponible todos los días de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, donde se realizan prácticamente todos los tipos de tratamientos. Invitamos a los vecinos a que se acerquen y lo aprovechen, ya que el Gobierno de Formosa lo ofrece de manera gratuita”.

Durante los talleres se hicieron diferentes juegos y dinámicas con los presentes. Con muñecos y otros elementos se mostraron los pasos de la técnica correcta del cepillado.

Además, se sirvió un desayuno y una merienda saludable, elaboradas en base a frutas, se entregaron pastas y cepillos dentales, y obsequios a las mujeres participantes, resaltando los derechos adquiridos a lo largo de la historia y las ventajas del empoderamiento.



