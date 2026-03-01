Formosa consolida una red integral de prevención del suicidio con atención permanente y trabajo territorial

La provincia sostiene dispositivos activos de escucha, intervención y seguimiento, con línea gratuita 0800, equipos interdisciplinarios y articulación con distintos organismos del Estado para el abordaje de la salud mental.

El Gobierno de la provincia de Formosa fortalece las políticas públicas de prevención del suicidio a través de una estrategia integral que combina atención telefónica permanente, equipos de salud mental en territorio y articulación entre distintos organismos del Estado para la detección temprana, la contención y el seguimiento de personas en situación de crisis.

Uno de los principales dispositivos es la línea gratuita 0800-888-3364 de prevención del suicidio, que funciona las 24 horas, los 365 días del año. Desde su puesta en funcionamiento, el 10 de septiembre de 2025 hasta la fecha, registró un total de 804 llamadas, lo que da cuenta de la accesibilidad del servicio y de la importancia de contar con canales de escucha inmediata.

La coordinadora provincial del servicio, la licenciada Andrea Kerr, explicó que “cada llamado es abordado por profesionales capacitados que evalúan el nivel de riesgo y activan los dispositivos necesarios, garantizando no solo la atención inmediata sino también el seguimiento posterior de cada caso”.

En ese sentido, subrayó que “la prevención del suicidio requiere un abordaje integral, con presencia del Estado, trabajo en red y una mirada que contemple la complejidad de cada situación, evitando simplificaciones o interpretaciones aisladas”.

El dispositivo telefónico se complementa con el trabajo territorial de los equipos de salud mental, que intervienen en centros de salud y hospitales de toda la provincia, así como con la articulación con organismos como el Instituto de Asistencia Social para Empleados Públicos (IAPA), el sistema educativo, la Justicia y las fuerzas de seguridad, garantizando una respuesta coordinada.

De las 804 llamadas recibidas, 66 situaciones fueron clasificadas como de riesgo alto, lo que implicó la activación de protocolos específicos de intervención; 187 correspondieron a riesgo moderado y 551 a riesgo bajo, vinculadas principalmente a pedidos de orientación, acompañamiento o consultas por terceros.

En cuanto a la evolución provincial, en 2025 Formosa registró una disminución aproximada del 18% en la cifra de suicidios en comparación con 2024.

En este contexto, desde el sistema sanitario provincial remarcaron la importancia de sostener políticas activas de prevención, promover la búsqueda de ayuda y fortalecer las redes comunitarias de contención.

Finalmente, recordaron que ante situaciones de crisis o necesidad de acompañamiento, la comunidad puede comunicarse de manera gratuita con la línea provincial 0800, donde recibirá atención profesional inmediata, en el marco de un sistema de salud que concibe a la salud mental como un derecho y no como un privilegio.







