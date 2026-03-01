La Policía de Formosa conmemoró el sexto aniversario de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar

Fue creada en el año 2020, mediante Disposición N° 364/20 de la Jefatura de Policía.

Este viernes 27, en la Escuela de Cadetes de la Policía de Formosa, ubicado en el barrio San Antonio, se conmemoró el sexto aniversario de la creación de la Dirección General de Género y Violencia Intrafamiliar de esta institución.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, autoridades policiales y personal especializado de las 72 oficinas que funcionan en toda la provincia.

En declaraciones a las que accedió AGENFOR, el ministro Gonzalez recordó los debates previos a la creación del área, subrayando que la decisión del gobernador Gildo Insfrán al momento de instituir esta dirección, priorizó una estructura “transversal que permitiera abordar la problemática de forma integral en todo el territorio formoseño, superando el esquema tradicional de comisarías focalizadas”.

De esta, explicó que “es una Dirección General de Género porque busca reducir las brechas de desigualdad que aún existen entre mujeres y varones, deseando que lleguemos a un momento en que desaparezcan”.

Mientras que la denominación de “Violencia Intrafamiliar” permite proteger a cualquier integrante del grupo familiar que sea víctima de agresiones, detalló.

Asimismo, destacó que “desde sus inicios la oficina empezó a tener una presencia territorial muy importante”, y afirmó que “hoy en día, todas nuestras comisarías y subcomisarías tienen una oficina específica, lo cual permite un ámbito de escucha, contención y búsqueda de soluciones en cada rincón de Formosa”, añadió el funcionario.

Por su parte, la comisaria inspector Karina Flamant, a cargo de dicho organismo, expresó su “emoción” por el nuevo aniversario y brindó detalles sobre el funcionamiento operativo.

Puntualizó que “contamos con 72 oficinas de género en las dependencias policiales a lo largo y ancho de la provincia, atendidas por oficiales altamente capacitadas, con mucha empatía y sensibilidad”.

Respecto a la modalidad de trabajo, Flamant puso de relieve “el trabajo articulado” con la Secretaría de la Mujer y el Poder Judicial, contando con “con equipos de profesionales psicológicos y asesoramiento legal”, marcó.

Además, comentó que “en todo momento, estamos acompañando a la víctima, haciendo visitas en forma periódica desde la Policía”.

Para concluir, la comisaria inspector precisó que “en el 2025, se registraron 4.200 casos vinculados a violencia intrafamiliar y de género, mientras que en lo que va del presente año ya se han atendido 700 situaciones”.



