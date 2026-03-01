El Colegio Público de Ingenieros de Formosa presentó a sus nuevas autoridades periodo 2026-2028

El ingeniero industrial Darío Martín Vergara asumió como flamante presidente del Colegio Público de Ingenieros de Formosa y expresó su satisfacción por el nuevo desafío que encarará junto a un equipo de profesionales comprometidos con la gestión.

La ceremonia tuvo lugar en la sede social de la entidad, Avenida Gutnisky 1870.

“El principal objetivo es fortalecer la profesión de la ingeniería, posicionándola como actor esencial en el desarrollo de la provincia, y continuar apostando al trabajo colaborativo con el Estado provincial”, destacó Vergara.

Entre las prioridades de su gestión, el nuevo presidente anunció que se buscará “fortalecer y visibilizar la labor del ingeniero tanto en el ámbito privado —en empresas y consultoras— como en las instituciones públicas, en todos los ecosistemas donde se desempeña la profesión”.

Vergara adelantó además que el plan de trabajo incluirá actividades sociales e institucionales, entre las que se destaca la organización de la segunda edición de la Expo Ingeniería, un evento destinado a mostrar a la sociedad el valioso aporte de la ingeniería al desarrollo de Formosa.

La nueva mesa directiva está integrada por la Junta de Gobierno, con el ingeniero Jorge Ojeda en la Vicepresidencia, secretarios, tesorero, vocales, y las Juntas Revisora de Cuentas y de Ética.

Por su parte, el ingeniero electricista Jorge Ojeda, vicepresidente de la entidad, señaló que durante los próximos dos años se trabajará para mejorar aún más la gestión anterior.

“Pertenecemos a la gestión saliente y recibimos muy buenas repercusiones de nuestro trabajo. Eso quedó demostrado el día de las elecciones con el importante acompañamiento de los colegas”, expresó Ojeda.

“Esto nos motiva a redoblar esfuerzos, renovar las expectativas y seguir acompañando el crecimiento del Colegio, acercando la ingeniería a la sociedad, que es uno de los aspectos más importantes”, enfatizó.

Entre los objetivos planteados por Ojeda se encuentran: unir a los colegas ingenieros, velar por el correcto ejercicio de la profesión, fortalecer los vínculos con todas las localidades de la provincia y trabajar para que todas las obras públicas y privadas cuenten con el aval y el soporte técnico del Colegio de Ingenieros.

Finalmente, Ojeda destacó el sostenido crecimiento de la matrícula en los últimos años en las distintas especialidades. “Esto demuestra que la matrícula profesional se está expandiendo en áreas de alta especialización, como ingeniería industrial, electromecánica, robótica y programación”, concluyó.

Invitados especiales

Entre los presentes estuvieron autoridades y funcionarios del Gobierno de la provincia y municipal, entre los que se encontraban entre otros, el ministro de Educación, Julio René Aráoz, el presidente del Directorio de Refsa, ing. Fernando Antonio De Vido, Horacio Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico, Dra. Sandra Moreno, jueza del Tribunal Electoral Permanente, expresidentes del Colegio e invitados especiales.







