Fomentando la lectura en comunidad a través de la tecnología

La Dirección de Nivel Primario implementó una actividad innovadora que combina la lectura en comunidad con el uso de tecnologías digitales, llevando la experiencia literaria más allá del aula tradicional.Según la profesora Mariel Rico, referente de la Dirección de Nivel Primario, “la lectura compartida fortalece la oralidad, la comprensión y el vínculo entre los estudiantes. Ahora, con herramientas como el streaming, podemos transmitir estas experiencias en tiempo real, involucrando a más chicos y docentes desde distintos puntos de la provincia”.El streaming, que permite la transmisión de audio y video en vivo a través de Internet, se convierte así en un aliado clave para promover la lectura colaborativa. Los alumnos pueden escuchar, participar y comentar en tiempo real, mientras docentes y familias acompañan la actividad desde cualquier lugar.Rico destacó que esta combinación de lectura en comunidad y tecnología digital “no solo incentiva el hábito lector, sino que también desarrolla habilidades como la comunicación, la escucha activa y la interacción social, adaptándose a un contexto educativo cada vez más conectado”.Con esta iniciativa, la Dirección de Nivel Primario reafirma su compromiso con la innovación pedagógica, demostrando que la tecnología puede ser un puente para fortalecer la cultura literaria y el aprendizaje colaborativo.