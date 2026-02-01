Aumento de luz: Formosa, Chaco y Corrientes pidieron a Nación sostener los 550 Kwh subsidiados también en marzo

En diálogo con AGENFOR, el gerente de REFSA, ingeniero Benjamín Villalba, indicó que el pasado jueves 5 de marzo, en Resistencia Chaco, por pedido de Formosa, se reunieron los referentes de las empresas de energía eléctrica de ambas provincias y Corrientes con el fin de solicitar a la Secretaría de Energía de Nación que el subsidio focalizado dispuesto para diciembre, enero y febrero, se extienda, también, hasta marzo.

Vale recordar que el nuevo esquema de Subsidio Energéticos Focalizados (SEF) que Nación puso en marcha en enero, establecía para todo el país un bloque de energía subsidiada de 300 Kwh en verano y de 150 kWh en los meses templados.

Sin embargo, por reclamo de los gobernadores del norte, ese volumen se amplió a 370 kWh mensuales para las zonas cálidas y a 550 kWh para las muy cálidas, como las del NEA, pero solo se trató de un “paliativo” para los meses de diciembre, enero y febrero.

Y, ahora, esperan que se aplique también para marzo.

“REFSA hizo un cálculo estadístico que, el mes de marzo, supera inclusive a enero y diciembre, en los consumos que tenemos. Entonces hicimos sendas propuestas a la secretaria de Energía de la Nación y su secretario de Planeamiento de Energía, demostrándoles que el porcentaje de aumento en el consumo de energía en marzo es importante para la región”, explicó.

En ese marco, cada representante de dichas provincias, firmaron una “carta de intención” que elevaron a dicho organismo nacional donde se indican los “porcentajes de carga que tiene cada hogar, tanto de Chaco, Formosa y Corrientes, “para ver si podemos nosotros tener este tipo de paliativos”.

“Van a venir nuevos tipos de aumentos, las facturas que se están abonando hoy día en la calle, es de noviembre y diciembre del año pasado; y parte de enero. Entonces, a partir del 16 de enero, empieza a correr esto que estoy mostrando, que son los subsidios energéticos focalizados”, indicó.

Y aclaró: “Deja de existir el N1, N2 y N3, que era la segmentación que también la había hecho la Secretaría de Energía de la Nación, o sea, el Gobierno Nacional, ahora se particiona en dos: con subsidio y sin subsidio; es decir gente con mucho poder adquisitivo y gente con poco”.

La diferencia, marcó el ingeniero, es de 150 kilovatios al mes entre un segmento y otro, por lo que, “en vez de mantener a la gente humilde el beneficio de los 550 kilovatios, que antes era 650, le están sacando rápidamente y la factura va a venir con precios nuevos”.

“Nosotros estamos pidiendo que los subsidios vuelvan a la gente. Sencillo. Estamos obligando, en este caso, para que el mes de marzo continúe con los 550 kilovatios, porque es zona cálida, porque así lo determina la Nación. Pero Formosa es cálido todo el año. Entonces debemos tener nosotros este tipo de beneficio de que nuestra gente pueda aprender el aire acondicionado, por ejemplo”, ahondó.

A su vez, Villaba recordó que la Nación fija los precios, a través de la generación y el transporte de energía, mientras que, Formosa, Chaco y Corrientes, “somos distribuidores”.

“Está pegando fuertemente en el bolsillo de la gente, como pega el precio de la carne, el precio de todo”, lamentó.

Por último, y mientras aguardan una respuesta de Nación, el titular de REFSA reiteró a los usuarios el “uso racional” de la energía eléctrica, “siempre y cuando no hagan los calores que hicieron” porque “porque nadie puede condenarse a vivir mal porque la energía viene muy cara”.



