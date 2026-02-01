Fiesta Nacional de la Corvina: Se realizó una capacitación al equipo técnico que acompañará el concurso de pesca

La actividad contó con la participación técnica de equipos del Ministerio de la Producción y Ambiente (MPyA) y el Ministerio de Turismo de Formosa, quienes trabajan de manera articulada en la unificación de criterios del reglamento oficial de la competencia.

En el marco de los preparativos para la XXIII Fiesta Nacional de la Corvina de Río, que tendrá lugar este 8 de marzo en Herradura, se llevó a cabo una capacitación destinada a los fiscalizadores que trabajarán para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas durante el certamen.

Durante el encuentro, se profundizaron aspectos técnicos de la modalidad embarcada a remo, se detallaron las funciones de las Fiscalías de Agua, Generales y de Costa, así como los protocolos de los procedimientos para la medición y registro de las piezas capturadas; además, se repasaron las normativas de seguridad en el agua para los equipos participantes y la importancia del cuidado de los recursos ícticos.

Desde la organización de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río se trabaja para lograr la profesionalización de todo el equipo de trabajo, para seguir consolidando a Herradura como un destino de excelencia para la pesca deportiva sustentable, atrayendo a competidores de toda la región y países vecinos.

Esta instancia de formación de nuestros cuadros técnicos es un fiel reflejo de las políticas públicas que impulsa el Gobierno de la provincia de Formosa. A través de un Estado presente y una gestión estratégicamente unificada, se garantiza que el crecimiento turístico y deportivo se desarrolle con justicia social y equidad territorial.

Las inscripciones para el concurso de pesca siguen abiertas en la ciudad de Formosa, de lunes a viernes en Sarmiento 936, en los horarios de 8 a 12 h y de 17 a 19 h. La competencia comenzará el domingo 8 de marzo y culminará con el tradicional almuerzo y entrega de premios, reafirmando la identidad cultural y turística de la provincia de Formosa.



