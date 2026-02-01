Brindan detalles de la situación hidrológica del río Paraguay ante la venidera Fiesta Nacional de la Corvina

La edición XXIII del destacado evento se llevará a cabo en la localidad de Herradura, con la competencia central de pesca embarcada a remo programada para el próximo domingo 8 de marzo.

Durante la reunión organizativa de la Fiesta Nacional de la Corvina de Río 2026, desde la Unidad Coordinadora del Agua (UPCA) se brindó un pormenorizado informe sobre la situación hidrológica de la cuenca del río Paraguay en esa región, datos que resultan fundamentales para planificar eficientemente el certamen de pesca.

“La Fiesta de la Corvina es un evento trascendental para la provincia de Formosa y cada organismo presta lo suyo. En este caso preciso, conjuntamente con organismos nacionales como Prefectura Naval Argentina y también el Instituto Nacional del Agua, con el cual mantenemos comunicación en forma diaria, más información que se busca en organismos de Brasil y Paraguay, así como los datos propios de Argentina, se conforma lo que es un cuadro informativo hidrológico de toda la cuenca del río Paraguay”, explicó al dialogar con AGENFOR el ingeniero Horacio Zambón, coordinador ejecutivo de la UPCA.

Según precisó, dicha información es proporcionada en forma diaria, por lo cual en la reciente reunión organizativa “se ha presentado, desde el punto de vista nuestro, es un racconto de los 365 días del año, porque finalizada la fiesta anterior, todos los días se brinda esta información hidrológica que es fundamental para una planificación eficiente del evento”.

En ese sentido, dijo que teniendo en cuenta que “el río Paraguay, muchas veces, nos trae la otra cara de la moneda, que son las inundaciones, con niveles críticos”, la información que se genera “es distribuida aproximadamente entre 60 o 70 usuarios, quienes, a su vez, la difunden”.

El objetivo es llegar a “los lugares más recónditos, como pueden ser las islas, por ejemplo, donde la información muchas veces escasea o falta”, por lo tanto, de este modo, se busca posibilitar el acceso a estos datos “para evitar riesgos indeseados para el sector humano”, finalizó.



