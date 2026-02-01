Estampas Norteñas llevó el folklore argentino a los escenarios de Brasil

El grupo representó al país en un encuentro que unió a México, Chile y Brasil, reafirmando casi 38 años de trayectoria en la difusión de nuestra identidad cultural.

La cultura formoseña cruzó fronteras y dejó su huella en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, a través de la Asociación Folklórica Estampas Norteñas, grupo oriundo de la localidad de Pirané, que participó de la tercera edición del Festival Internacional de Folclore de Crissiumal, desarrollado del 13 al 22 de febrero.

La delegación, bajo la dirección de la profesora Valeria Villamayor, estuvo conformada por un grupo de bailarines, entre los que se encontraban Ana Laura Insfrán, Sofía López, Malvina Díaz, Maia Escalante, Lourdes Gerez, Lucía Itatí González, Oriana Rojas, Alejandro Benítez, Andrés Leiva, Fabián Domínguez, Gabriel Machuca, Gonzalo Ezequiel Pereyra Bernal, Mateo Recalde Cóceres, Tiago William Gómez.

También la Orquesta Folklórica Argentina “Rubén Vergara” integrada por Roberto “Pacho” Araya, Fernando y Gustavo Borda, Jorge Martínez, José Ortíz y Daniel Rojas. Se sumaron además Yaninna Bernal y Liliana González, quienes brindaron apoyo logístico y asistencia al grupo durante toda la gira.

La directora de Estampas Norteñas, Valeria Villamayor, comentó que en el marco del festival, la delegación argentina compartió escenario con representantes de México, Chile y el anfitrión, Brasil. Asimismo, más allá de los espectáculos centrales, el encuentro se enriqueció con un intercambio cultural profundo que incluyó talleres de danzas, intercambio de artesanías y muestras de gastronomía tradicional.

El grupo argentino cautivó al público brasileño y a las delegaciones internacionales con un repertorio que incluyó danzas de diferentes regiones de nuestro país y sobre todo, resaltando la identidad litoraleña.

Puntualizó que además de la sede principal en Crissiumal, el grupo se presentó en los municipios vecinos de Nova Candelária, Boa Vista do Buricá y Tucunduva, que también fueron subsedes de este gran encuentro organizado por el grupo local GEMP Escola e Cia. de Dança, auspiciado por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y Artes Tradicionales (CIOFF) Brasil.

En diferentes momentos del encuentro, los músicos formoseños deleitaron a los presentes con un recorrido por los clásicos del repertorio nacional, donde las melodías del tango, la fuerza de nuestros chamamés y las clásicas chacareras, unieron a bailarines de distintas naciones en una sola danza llena de alegría y tradición.

Villamayor expresó que uno de los momentos más significativos fue el homenaje a Zilda Diel Rupp, una de las fundadoras y pilares de este festival, cuya visión y trabajo incansable permitieron que este encuentro internacional llegara a su tercera edición.

Finalmente, agradeció al Ministerio de Turismo de la provincia “por otorgarnos diversos presentes para obsequiar a las autoridades locales y organizadores e intercambiar con las demás delegaciones”, al igual que a la Municipalidad de Pirané, que a través de la gestión de la intendenta Yéssica Palacios “nos apoya continuamente”.

Y señaló que esta “exitosa” gira subraya el rol fundamental de Estampas Norteñas en la promoción de nuestro patrimonio “hace casi 38 años” trabajando en la difusión de la cultura argentina y formoseña, en particular.







