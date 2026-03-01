Este sábado 4 de abril a las 21:30hs, se estrena la obra teatral “La Clavelito. Una mujer hecha de retazos”.

Se trata de un unipersonal que surge del entrenamiento actoral y de la necesidad de la actriz de contar la historia de una mujer de 50 años que, al toparse con sus recuerdos, va poniendo sobre la mesa los mandatos y creencias a los que se ató para convertirse en una "mujer normal", y que la fueron alejando de su verdadero ser.Es una creación personal de la actriz Gabriela Zorrilla, con la dirección teatral y colaboración en la dramaturgia, de Violeta Zorrilla. La actriz fue encontrando en los textos teatrales que, a lo largo de quince años interpretó, retazos de su propia historia, por ello a través de las palabras de Chejov, Gambaro, García Lorca, Urdapilleta, va armando el rompecabezas de su propia historia.La experiencia de más de 30 años de teatro, de Violeta Zorrilla, como actriz, directora y profesora, formada por grandes maestros como Alejandra Boero, Juan Carlos Gené y Verónica Oddó entre otros, permitió encontrar en esta narración de vida, una obra de características propias y originales.Este unipersonal nos invita a ser testigos de una historia de obediencia a las expectativas sociales, expectativas ajenas, que cuando las circunstancias de la vida la obligan a verse cara a cara con su propia verdad, la protagonista, germina desde adentro, y allí la magia sucede, al erguirse sobre sus cenizas.La función será en el Centro Cultural La Mandinga - Don Segundo Sombra 175. B° Fleming. El valor de las entradas es de $15.000, y una promoción de 2 entradas por $20.000.