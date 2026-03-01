Concientizaron sobre el cáncer de colon desde el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia

Durante la mañana de este martes 31, profesionales del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pte. Dr. Néstor C. Kirchner” (CEMENURNK) llevaron adelante una actividad de concientización y prevención del cáncer de colon, que consistió en brindar información a las personas sobre esta enfermedad.

Uno de los facultativos de esta prestigiosa institución que se convirtió en un hito para el sistema público de salud de la provincia y la región, el especialista en Física de la Radioterapia Gastón Benavídez, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En principio, señaló que este 31 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Colon. Por ese motivo, se organizó una actividad en la Peatonal Rivadavia, más precisamente en la intersección con calle España, de la ciudad de Formosa.

Allí buscaron concientizar a las personas sobre esta enfermedad, ofreciéndoles información y conocimiento médico a los fines de prevenirla, ya que hizo notar que “es bastante frecuente sobre todo con la cuestión de los hábitos alimenticios”, en tanto que recomendó tener presente los “signos de alarma, como el sangrado en las heces”.

Así como también factores hereditarios, es decir que “esas cuestiones son sumamente importantes tenerlas en cuenta y, en base a eso, después el médico definirá qué tipos de estudios deberá realizarse el paciente”, indicó.

Por ello, remarcó que consultar al profesional de cabecera “es lo primordial en primer lugar”. Después con respecto a los diferentes estudios que existen, dijo que el clásico es la colonoscopia, pero esté “debe ser solicitado por el médico. Después, auto test que se pueden hacer las personas simplemente para detectar la presencia de sangre en las heces”.

Por otro lado, lo principal es que las instituciones públicas promuevan “la prevención para este tipo de enfermedades”, remarcó, en especial, en la especialidad de Gastroenterología “para que el paciente pueda acercarse y hacerse ver sobre este tema”.

Finalmente, en lo que respecta al Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, cabe recordar que allí se brinda el tratamiento con radioterapia, al igual que también existen otros procedimientos, “como cirugías o incluso quimioterapia. Aunque esto es un estadio más avanzado o si el oncólogo lo requiere, se hace ese tipo de tratamiento con rayos”, cerró.







