Aráoz sobre el streaming escolar: “Es una herramienta al servicio de los niños para abordar temas de interés común”

El funcionario destacó la importancia de la continuidad de las políticas socioeducativas en la provincia, contrastando el Modelo Formoseño con el ajuste implementado por el Gobierno nacional de Javier Milei.

Durante el acto de inauguración de la EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”, alumnos de Nivel Primario realizaron una entrevista al gobernador Gildo Insfrán como parte de la jornada de inicio del ciclo lectivo 2026, actividad que forma parte de un proyecto educativo premiado a nivel federal, que utiliza la tecnología como herramienta de aprendizaje.

Así lo indicó el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, quien en declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), aclaró que “esos alumnos que estuvieron trabajando con la modalidad streaming, pertenecen a otra escuela que fue invitada especialmente, considerando que en ese primer día de clases no teníamos trabajos previos en esta nueva institución”.

Explicó también que “los estudiantes presentaron un trabajo oportunamente y utilizaron la herramienta del streaming para abordar dos temas en la escuela; uno referido a la salud bucal y por otro, el bullying en el ámbito escolar” y destacó que “el resultado fue realmente notable, razón por la cual representaron a la provincia de Formosa en diversas instancias federales y regionales, inclusive obteniendo menciones”.

Entonces, el funcionario señaló que “allí la tecnología aparece como debe ser: una herramienta que nos sirve, en este caso, para tratar temas de interés común”.

Asimismo, indicó que “ los alumnos le contaron al Gobernador cómo había surgido este proyecto escolar”, agregando que “luego, asistidos por sus docentes naturalmente, tenían un cuestionario y le hicieron tres preguntas durante el streaming”.

Aráoz resaltó que se aprecia un vínculo de cercanía con el Gobernador de manera “cotidiana” en la provincia, donde la comunidad observa a través de las pantallas lo que sucede naturalmente en cada acto: “Los alumnos y sus familias se acercan con demostraciones de afecto y agradecimiento hacia el gobernador Insfrán”, destacando que “para los formoseños esta relación está absolutamente naturalizada, ya que es común verlo (a Insfrán) detener su marcha en la calle para saludar a cualquier ciudadano antes de continuar su camino”, un gesto que refleja una dinámica de proximidad constante en el día a día de la gestión.

Sin embargo, sostuvo que este modelo de cercanía y construcción política “es precisamente el blanco de las críticas de quienes intentan imponer un esquema diferente en Argentina” y afirmó que “bajo esa mirada externa, cualquier acción que se realice será cuestionada o demonizada”.

“Acá esta experiencia enseña que la tecnología está al servicio de los niños guiados por sus docentes, demostrando que esta es una manera de abordar los temas comunitarios e intraescolares”, expresó el Ministro.

Ajuste nacional

Al ser consultado sobre la caída de la inversión educativa nacional, confirmó que, aunque el impacto es “lamentablemente negativo para las finanzas públicas”, en Formosa “la educación pública ha sido consagrada en la nueva Constitución Provincial como un derecho humano fundamental”.

Para dar “órdenes de magnitud” sobre el esfuerzo financiero de la provincia, detalló los costos para sostener servicios que antes contaban con financiamiento compartido por Nación, nombrando por ejemplo que “el sistema requirió 10.050 millones de pesos para sostener el Servicio Nutricional durante todo el año”.

“También 9000 millones para comedores escolares y copa de leche; 1050 millones de productos de primera calidad de Nutrifor”, puntualizó, sumando que “solamente en sostener el FONID, del cual el Estado nacional desertó, y Conectividad, 80.000 millones de pesos han sido erogados por el Tesoro Provincial durante el ejercicio 2025”.

“Eso es solo una parte”, remarcó Araoz y enfatizó en la importancia de “contar con este tipo de datos numéricos para poder debatir”.

Y respecto a los kits escolares entregados el primer día de clases, en todo el territorio formoseño, aseveró que “el Estado aporta a una familia tipo con dos niños aproximadamente 200.000 pesos de manera directa”, porque, aseguró que “la decisión política de Insfrán es tratar de sostener el poder adquisitivo de cada formoseño”.

Finalmente, se refirió al escenario político actual y la nueva Ley de Educación propuesta por el Ejecutivo Nacional, advirtiendo sobre el riesgo que corre la formación de los ciudadanos argentinos.

“El sistema educativo argentino está en peligro”, advirtió y manifestó que “claramente, esos periodistas que critican un streaming porque dicen que estamos adoctrinando, no dicen nada de un Presidente que insulta a los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación ni a dónde nos va a conducir un plan de Gobierno como el que están imponiendo”, concluyó.



