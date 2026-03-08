Esta semana se registró un importante descenso de los casos de dengue en la provincia

No obstante, piden a la población sostener las medidas de prevención, revisando los patios diariamente para eliminar recipientes que pueden ser posibles criaderos de mosquitos.

En un nuevo parte informativo, el Gobierno de Formosa informó que en la última semana se realizaron 3817 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando dos de ellos resultado positivo a dengue.

Los mismos corresponden a El Espinillo y Laguna Blanca.

Asimismo, indicaron que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital; tampoco hay pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia ni fallecidos por dengue.

Las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron 41 en total.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia, informaron que son en total 49 casos diagnosticados desde el 1 de enero 2026 a la fecha; el serotipo viral circulante es DEN 2 y no hubo fallecimientos por dengue desde el 1 de enero de 2025 a la fecha.

Para las acciones de control focal domiciliario y de protección personal se bloquearon 4276 viviendas; se visitaron 4272; cerradas fueron 2143; en 853 se negó el ingreso a la brigada sanitaria y en 350 se erradicó larvas del mosquito.

Además la provisión de repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED fue de 4270 y para la logística implementada para las acciones de control del Aedes Aegypti se afectaron 359 personas.



