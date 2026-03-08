El Gobierno de Formosa brindó una nueva jornada de mamografías gratuitas

A través de un intensivo trabajo de los camiones sanitarios que se apostaron frente al Galpón G en la Costanera capitalina y en la cancha del barrio 6 de Enero.

El viernes 13 de marzo, los camiones sanitarios del Gobierno de la provincia llevaron a cabo una nueva jornada de prestaciones para que las vecinas de distintos puntos de la ciudad puedan acceder a mamografías gratuitas, un estudio diagnóstico clave para la detección temprana del cáncer de mama.

En ese marco, fueron concretadas 80 mamografías, “20 se hicieron por la mañana frente al Galpón G en la Avenida Costanera acompañando a Voces Vitales, un grupo de mujeres profesionales que apuntan a dar apoyo a las mujeres y acompañarse mutuamente en estos tiempos tan difíciles a nivel nacional”, señaló la coordinadora del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer de Mama, la doctora Sofía Samudio Godoy.

Seguidamente, agregó que, por la tarde, se hicieron un total de 60 estudios en el barrio 6 de Enero “en donde tuvimos una masiva concurrencia y estuvimos trabajando desde las 16 hasta las 21 horas, donde teníamos programados 40 cupos, luego extendimos a 50 y finalmente fueron 60”.

Expresó que, desde el programa, arrancaron “el año y el Mes de la Mujer felices de brindar el chequeo mamográfico completamente gratuito”.

Además. Recordó que el año pasado, durante las actividades realizadas “tuvimos pacientes no solo de Formosa, sino también de Corrientes, Chaco e inclusive de Paraguay, quienes quedaron sorprendidas con el funcionamiento de este servicio, con el equipamiento de los camiones y, sobre todo, porque a los 20 minutos de hacerse el estudio ya se le entregaban los resultados con el informe en mano”.

Más adelante mencionó, que en la provincia de Formosa, cada hospital distrital tanto en la Capital como en el interior, cuenta con un servicio de mamografía “y los trailers sanitarios son como el apoyo para optimizar y ampliar esta prestación tan importante para detectar tempranamente el cáncer de mama, en sus etapas iniciales y, a la vez, para el cuidado de la salud integral”.

Asimismo, hizo notar, que a pesar de la alegría de tener disponible este servicio para la comunidad, gracias a una decisión firme que sostiene el Gobierno de Formosa en materia sanitaria “nos sentimos un poco tristes también por todos los recortes que se vienen acrecentando a nivel nacional en lo que tiene que ver con la salud de la población”.

Expuso en ese sentido, que desde Nación el programa no recibe ningún tipo de aporte “por lo tanto, todo lo que hacemos está financiado por el Gobierno provincial que dispone de los fondos necesarios para cumplir con los objetivos del Modelo Formoseño de que la salud pública gratuita, solidaria e inclusiva llegue a todos los comprovincianos”.

“Por supuesto, esto es gracias a la gestión del ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez que nos apoya y acompaña en todo momento”, subrayó Samudio al cerrar.



