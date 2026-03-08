Formosa amplía la vacunación antigripal incorporando a los adultos mayores de 65 años

A partir del lunes 16 de marzo podrán recibir la dosis anual de la vacuna contra la gripe que estará disponible para este grupo etario en los hospitales y centros de salud de toda la provincia.

El ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez anunció que la Campaña de Vacunación Antigripal iniciada en todo el territorio provincial la semana pasada, sumará un nuevo grupo destinatario “los adultos mayores de 65 años en adelante que podrán vacunarse desde el lunes 16 de marzo”.

“Para recibir esta vacuna, que es totalmente gratuita y debe ser aplicada año tras año, los adultos mayores no necesitan ninguna indicación médica, solo deben acercarse al hospital o al centro de salud más cercano a su domicilio con su DNI”, explicó.

El titular de la cartera sanitaria en la provincia, recordó que en los adultos mayores, al igual que en el resto de la población de riesgo, esta estrategia fundamental de inmunización tiene por objetivo “protegerlos ante la llegada de los días de temperaturas más bajas (otoño – invierno)cuando la gripe y las enfermedades respiratorias en general aumentan su circulación”.

Por lo tanto, la finalidad de la vacuna es que los grupos de riesgo que tienen un sistema de defensa más débil puedan desarrollar la inmunidad suficiente para hacerle frente a la gripe y así disminuir el impacto que esta enfermedad puede ocasionar tanto en los adultos mayores como en las demás personas de riesgo.

“Está demostrado que las personas más vulnerables ya sea por su edad o por sus condiciones de salud, que reciben la vacuna antigripal, tienen menos probabilidades de sufrir complicaciones, internaciones y hasta incluso muertes causadas por gripe”, afirmó.

En ese punto. Alentó a quienes deben vacunarse a que “tomen conciencia de lo fundamental que es esta vacuna para cuidar la salud y que se acerquen a los vacunatorios para su aplicación porque la vacuna también reduce la transmisión del virus en la comunidad”.

También, Gómez recordó que en la semana inicial los primeros grupos priorizados para vacunarse fueron: las embarazadas, en cualquier momento de la gestación; las puérperas hasta los diez días posteriores al parto, si no fueron vacunadas durante el embarazo; los lactantes, niñas y niños, desde los seis meses hasta los tres años y el personal de salud en actividad, tanto del sector público como privado.

“Como cada año se hace en nuestra provincia, a medida que pasan los días se van agregando progresivamente más personas de riesgo a la Campaña de Vacunación Antigripal. En este caso, desde el lunes 16 que ya estaríamos en la segunda semana de vacunación, avanzamos con los adultos mayores de 65 años”, enfatizó.

“Y, por supuesto, en cuanto vayamos recibiendo más dosis, se irá ampliando a los demás destinatarios principales que tiene esta inmunización que resulta fundamental”, finalizó.



