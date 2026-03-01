“En Formosa, el Gobierno asegura igualdad de oportunidades para todos”, destacó Miers

La Educación Especial en Formosa está garantizada a través de las políticas de un Estado presente que, planifica y asegura igualdad de oportunidades para todos, ya que tiene un amplio sentido de equidad territorial.

El jefe de la Modalidad de Educación Especial, Gustavo Miers, confirmó que en la provincia hay 35 escuelas especiales, seis de ellas en la ciudad capital y el resto distribuidas estratégicamente en todo el territorio provincial.

“Hay escuelas en Clorinda, El Colorado, Pirané, Laguna Blanca, Fontana, San Martín Dos, Fortín Lugones, El Espinillo, Buenavista, Ibarreta, Las Lomitas, General Belgrano, Palo Santo e Ingeniero Juárez. Esta última cubre las instituciones de El Chorro y El Potrillo”, describió al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Y continuó enumerando: “En Villa Dos Trece, Misión Tacaaglé, Villafañe, General Güemes, Tres Lagunas, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Mansilla, Herradura, Laishí, Laguna Yema, que también se encarga de la institución que está en Los Chiriguanos. Es decir, prácticamente en cada localidad”.

Además, afirmó que “en Formosa, la educación es una inversión prioritaria que construye futuro colectivo” y aseguró que “la inclusión y la calidad van de la mano, porque el gobernador Gildo Insfrán, a través de su Gobierno, asegura igualdad de oportunidades para todos”.

“Ese es el modelo de provincia que tenemos, de justicia social que se ve reflejado en acciones, como por ejemplo, en el 2025 el ciclo lectivo finalizó con 47 escuelas inauguradas y el ciclo lectivo 2026 inició con la entrega de tres más, llegando así a las 1555 durante la gestión de Insfrán”.

“Esta es la realidad provincial, y es por ello que debemos seguir confiando en el Gobernador que tenemos, porque no es solo conductor de una ideología, sino uno que se ocupa de cada uno y de cada necesidad”, estimó orgulloso.

Además, pidió “no naturalizar todo lo que tenemos como formoseños” y agradeció tener “un Estado presente que defiende los derechos adquiridos de las personas con discapacidad, que planifica y que asegura igualdad de oportunidades a todos, ya que gobierna con un amplio sentido de equidad territorial”.



