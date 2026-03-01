Inició la Semana de la Mujer con una charla sobre prevención del HPV

Un espacio gratuito en el que se brindó información y se promovió la importancia de prevenir este virus asociado al cáncer de cuello uterino, a través del uso de preservativo, la vacunación y los controles periódicos.

En el marco de la Semana de la Mujer, este lunes 9 de marzo, el centro de salud del barrio Mariano Moreno llevó adelante una importante actividad en horas de la mañana, donde se trató un tema clave para el cuidado de la salud de las mujeres: la prevención del Virus del Papiloma Humano (VPH).

La charla fue organizada conjuntamente entre el Servicio de Obstetricia y la dirección del efector. Los profesionales remarcaron que este virus se transmite por medio de las relaciones sexuales sin protección, por lo tanto, hicieron hincapié en el uso del preservativo como principal medida preventiva, insumo que se entrega en todos los centros de salud y hospitales de la provincia, de manera totalmente gratuita.

Al mismo tiempo, hablaron de otra medida fundamental, la vacuna contra el HPV, que se encuentra incorporada al calendario de vacunación. Debe ser aplicada a las niñas y niños a los 11 años, es gratuita y obligatoria, muy efectiva, y tiene un esquema con una única dosis.

Asimismo, destacaron que el HPV es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de cuello uterino, uno de los más frecuentes en las mujeres.

“Es un virus que tiene muchas cepas, benignas y malignas, siendo estas últimas las que producen cáncer”, explicó la directora del centro de salud, la doctora Mariana Tievas, quien participó de las exposiciones.

Al respecto, insistió en el valor de que las mujeres cumplan con los controles regulares destinados a la detección del HPV y del cáncer de cuello de útero (cérvix). “Haciendo un estudio, que es el test HPV y es completamente gratuito, es posible detectar si la mujer tiene o no el virus”, afirmó.

Y explicó “si el resultado indica que no tiene el virus, se considera que no tiene riesgo de tener cáncer; pero si lo tiene, se la va haciendo seguimientos, complementando con el estudio de PAP (Papanicolaou) que es también gratuito en nuestro centro de salud y en cualquiera de los demás efectores sanitarios de la provincia”.

Mediante el PAP se detectan lesiones en el cuello uterino y de acuerdo a eso, al estadio en que se encuentran, se aplican los procedimientos y tratamientos correspondientes. “Por eso, estos chequeos son clave. Porque detectado a tiempo, tiene altas posibilidades de curación”, expuso la médica.

Para cerrar, aclaró, que el HPV no solo está asociado al cáncer de cérvix, sino también al cáncer de pene, vagina, vulva, ano y boca, radicando en eso la importancia de tener los cuidados necesarios para su prevención y los controles para su detección temprana “ya que no suele dar síntomas y solo pueden detectarse a través de estos métodos: el test de HPV y PAP, para que el equipo de salud decida las conductas médicas que deben seguirse”.







