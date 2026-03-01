Aumentan los combustibles por la escalada del precio del petróleo
El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, los precios de los combustibles suben alrededor de 5% en la mayoría de los surtidores del país, como consecuencia de la escalada internacional del barril de petróleo por arriba de los 100 dólares por el conflicto y guerra en Medio Oriente. Las petroleras, informaron que el gasoil se incrementará en torno al 5%, mientras que las naftas súper y común de las principales estaciones de servicio aumentará por debajo de ese nivel, entre 3% y 4%, según la provincia, región y ciudad del país. En este sentido, el Funcionario Provincial, advirtió que, si bien el Presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, “afirmó la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, nos lleva a trabajar con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana”, el Gobierno Nacional está utilizando a YPF para graduar la suba en los combustibles y avanzar con aumentos del 2,5%, en tanto, el resto de las petroleras, remarcarán sus combustibles un 5% desde la medianoche, trasladando a los precios en surtidor el impacto de la disparada del precio del barril del petróleo merced a la guerra en Medio Oriente, que se ha estabilizado en 100 dólares, luego de haber llegado a 120 dólares el barril. En este sentido, añadió que, los valores de los combustibles se rigen por cuatro variables: el precio internacional del Brent, la cotización del dólar, el precio de los biocombustibles para mezcla y los impuestos internos (ICLy IDC), que siguen postergados con mínimas aplicaciones. Es por eso que, para evitar un "cimbronazo" en los precios y más presión inflacionaria, YPF, que tiene más del 50% del mercado argentino de combustibles, prometió aplicar una estrategia de "micropricing". De esta manera, la nafta súper se ofrecería alrededor de $1.777 por litro, mientras que la nafta premium subiría a $1.947 tras un incremento promedio del 3,5%. En el caso del diésel, el gasoil común treparía aproximadamente a $1.856, y el gasoil euro avanzaría cerca de $2.064 por litro, considerando un aumento cercano al 5%. En este contexto, un petróleo por encima de los u$s100 implica para el país más dólares, pero también más presión sobre los precios internos. Cada u$s10 de alza en el barril puede sumar entre u$s1.300 millones y u$s3.000 millones adicionales en exportaciones, no obstante, lo cual, todo esto se traslada a un incremento en los costos del transporte y de allí a bienes y servicios que recaerá nuevamente en el bolsillo de los consumidores, disminuyendo más aún, su escasa capacidad adquisitiva actual