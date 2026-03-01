En el oeste formoseño, siguen las actividades destinadas a la prevención de la tuberculosis

Una charla informativa para la comunidad tuvo lugar en el centro de salud del barrio Viejo de Ingeniero Juárez.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa profundizando las acciones de prevención y promoción de la salud en todo el territorio.

En esta oportunidad, el centro de salud del barrio Viejo, de la localidad de Ingeniero Juárez, llevó adelante una importante jornada informativa y de concientización sobre la tuberculosis (TBC), dirigida a la comunidad en general, especialmente a los pacientes y a las familias con antecedentes de la enfermedad.

La actividad fue desarrollada por el personal de enfermería del centro de salud en conjunto con el agente sanitario y contó con la colaboración del referente del programa de tuberculosis del área programática del Hospital de Ingeniero Juárez.

Durante el encuentro, se abordaron aspectos clave como las formas de la enfermedad, los síntomas, las medidas de prevención y los tratamientos disponibles.

La directora del centro de salud, la licenciada Karen Sánchez, explicó que la iniciativa fue enmarcada, por un lado “porque el 24 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis” y, además, “porque recientemente tuvimos la visita del jefe del Programa Provincial de Tuberculosis, el doctor Walter Fuentes, que vino a capacitar a todo el equipo de salud sobre esta temática”.

Diagnóstico temprano y seguimiento personalizado

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la importancia de la consulta precoz ante la aparición de los síntomas. En ese sentido, se hizo hincapié en la detección a través del estudio de baciloscopía (BAAR).

Al respecto, la directora dio detalles sobre el minucioso abordaje que realiza la institución: “Aquí hacemos la toma de muestras que luego se mandan a analizar al Hospital de Ingeniero Juárez y, una vez que están los resultados y el diagnóstico, se da el tratamiento, se hace el seguimiento correspondiente del paciente y de sus contactos”.

Asimismo, aseguró que el centro de salud cuenta con el personal de salud capacitado, los insumos y elementos necesarios” para que los pacientes puedan hacerse los estudios diagnósticos de manera totalmente gratuita y también aquí, tienen la posibilidad de acceder a un tratamiento, con la medicación que se le entrega de forma gratuita”.

En ese punto, hizo notar que “contamos con los recursos para actuar rápidamente ante un diagnóstico positivo a tuberculosis, para que el paciente pueda curarse, como para que la enfermedad pueda estar controlada”, enfatizó la profesional, remarcando que el propósito del equipo de salud a través del trabajo que se lleva a cabo, que incluye el desarrollo de estas jornadas “es seguir concientizando a la comunidad, fortaleciendo la prevención y continuar cuidando la salud de cada vecino”.

Políticas sanitarias presentes

Para cerrar, Sánchez destacó que la atención primaria como la disponibilidad permanente de recursos en salud en Formosa son posibles gracias a las políticas sanitarias que implementa en toda la provincia el gobernador Gildo Insfrán, y a la gestión y acompañamiento, brindadas por el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez.















