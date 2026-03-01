Aprehendieron a tres individuos y retuvieron a un joven

• Los operativos de prevención se fortalecen en distintos sectores

Efectivos de la Subcomisaría Namqom pusieron a disposición de la Justicia a tres sujetos por diferentes ilícitos y retuvieron a un adolescente.

Los procedimientos se concretaron el lunes último, cuando los policías realizaban tareas preventivas.

En uno de los casos, interceptaron a un menor de edad, de 17 años, que ofrecía en venta una motocicleta Zanella DUE, denunciada como sustraída.

Por otra parte, detuvieron a un joven de 18 años y secuestraron en su poder un teléfono celular robado en el barrio Lote Rural 33.

Luego los uniformados detuvieron a dos sujetos de 23 y 40 años por registrar causas pendientes ante la Justicia por los delitos de “Abuso sexual simple” y “Desobediencia judicial, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”.

Todo fue traslado hasta la dependencia policial, se entregó al adolescente a su madre en carácter de guarda tutelar; mientras que se notificó a los otros tres sujetos de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.