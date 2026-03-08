A pleno funciona la piscina terapéutica de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe

La visitan todos los días adultos mayores de las distintas Casas de la Solidaridad, quienes llegan para realizar actividades físicas allí, como en el jacuzzi también, con profesores de Educación Física y de zumba.

Desde que el gobernador Gildo Insfrán inauguró el complejo deportivo de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe de la ciudad capital, en febrero pasado, la piscina terapéutica recibe una gran concurrencia de los adultos mayores.

Este espacio administrado por el Instituto de Pensiones Sociales (IPS) funciona de lunes a viernes, a partir de las 8 hasta las 12 horas.

Durante la mañana de este jueves, el diputado provincial justicialista, Hugo Arrúa, visitó el lugar y acompañó a los adultos mayores que disfrutaron de esta obra. Se trata de dos piletas —una para aquagym y otra para hidromasaje orientada a tratamientos terapéuticos y de rehabilitación.

En ese sentido, el legislador resaltó esta política pública, en especial hizo mención a ella porque durante 15 años estuvo al frente del IPS, organismo que trabaja de una manera comprometida como todas las demás áreas del Gobierno provincial.

Por eso acentuó que estaba muy contento de “estar acá con ellos y venir a visitarlos, trayendo el saludo, como siempre, de nuestro compañero, el gobernador Insfrán”.

“Los adultos mayores–siguió diciendo- están también contentos por poder estar disfrutando de todo lo que les brinda el Gobierno de Formosa”.

En cuanto a esta infraestructura central terapéutica, que tiene también un sector de duchas externas, un área equipada con aparatos de gimnasia de baja intensidad, dos pérgolas con bancos que brindan sombra, una cancha de tejo reacondicionada, sanitarios y duchas cubiertas, además de una sala de máquinas y depósito para el mantenimiento de las instalaciones, Arrúa enfatizó que la utilizan “todos los que concurren a las diferentes Casas de la Solidaridad”.

Para ello, “el Gobierno pone a disposición” una combi de traslado, y, así, “facilitar que puedan participar de este complejo” tan importante desde el punto de vista de la salud, ya que en propuesta las personas desarrollan movimientos que, sin duda, “suman al mejoramiento de su calidad de vida que necesitan los adultos mayores”, puso en relieve.

En ese mismo sentido, la encargada de la Casa de la Solidaridad del Guadalupe, Liliana Thompson, contó que allí a diario reciben a unos 80 adultos mayores, “además de la visita de quienes están en la Residencia Evita”.

También comentó que “cada Casa de la Solidaridad tiene su día y ellos esperan venir a disfrutar de una jornada agradable cargadas de muchas actividades, donde para eso están las profesoras y los profesores de Educación Física”.

Aunque la piscina “es la que más les gusta” porque allí “hacen actividades físicas, al igual que el jacuzzi con su hidromasaje que les hacen bien para las articulaciones, destacó, afirmando categórica que “esta es una obra majestuosa hecha por nuestro Gobernador”.

Luego, se refirió a los distintos talleres que se brindan, entre ellos, “de manualidades, teatro, artes visuales”, y recalcó que, “en cada una de estas actividades hay profesionales idóneos”. Por tanto, “es completa e integral esta política pública provincial diseñada para mejorar la calidad de vida de las personas”, resumió.

Y agregó que todo esto es gratuito y que, desde el Instituto de Pensiones Sociales, “se cuenta con una combi que es exclusiva para el traslado de los adultos mayores, que llegan con el personal encardado de cada Casa, quienes los acompañan”

Además, por último, sumó la encargada que, “en cada jornada juegan al sapo, al tejo, por lo que todos los días es una mañana de alegría y distinta para ellos”. En definitiva, “esto demuestra la defensa del gobernador Insfrán a esta población, porque no son solo palabras, sino hechos concretos”, contrastando que “mientras que en otros lugares se la maltrata”, concluyó.











