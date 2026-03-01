Llegó el tendido eléctrico a San Roque

El Gobierno de Formosa, REFSA y la Comisión de Fomento de Subteniente Perín trabajaron para que el servicio de energía eléctrica arribe a la pequeña comunidad ubicada en cercanías de la Ruta 27.

Esta semana se concretó la llegada de la luz a la comunidad de San Roque, colonia mayormente ganadera distante a casi de 20 kilómetros de Subteniente Perín.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Fomento, Milton Navarrete, expresó: “Estamos muy emocionados por concretar un sueño de décadas de estas más de 30 familias. Hoy San Roque cuenta con energía eléctrica y es un avance fundamental para toda esta región".

Sobre la obra, Navarrete subrayó que “fue posible gracias a las gestiones realizadas ante el gobernador Gildo Insfrán, que siempre está apoyando las iniciativas que se encaran en nuestra zona. Siempre nuestro conductor nos acompaña y está atento a nuestras demandas”.

En ese sentido, también agradeció a la empresa REFSA, que “con profesionalismo y dedicación ejecutó el trabajo para que el tendido llegue, recorriendo más de cinco kilómetros”.

Por su parte, “Moncho” Recalde, vecino de San Roque, destacó que “hace más de 60 años que vivo acá y hoy estoy muy feliz. Hay mucho que agradecer a todos los que hicieron posible esto. Hoy se pudo dar y estamos muy agradecidos”.

En el momento del encendido se vivió una gran emoción y allí el intendente Navarrete les aseguró que “esta luz no sólo iluminará las casas, sino que iluminará el alma de un pueblo que sabe que cuando trabajamos juntos, lo imposible es sólo cuestión de tiempo”.



