El ministro Gonzalez resaltó que la formación policial es parte “de la educación pública”

Por ese motivo, durante esa etapa se brinda una cobertura integral, incluyendo una alimentación adecuada, el uniforme de servicio y una beca de estudios como un estímulo, solventado por el Estado provincial.

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, encabezó el lanzamiento del ciclo lectivo 2026 en el orden de “la formación policial que forma parte de la educación pública, y que es la continuidad del acto que presidió el gobernador Gildo Insfrán, dando inicio a las clases en la provincia de Formosa”, subrayó.

Se trata de la apertura de las actividades académicas en los Institutos Policiales, que se llevó a cabo en la jornada del martes 3 en el Polideportivo Policial “28 de Mayo”, ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Formosa.

Al respecto, el funcionario destacó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR): “Fue un acto muy importante, donde muchas familias acompañaron a sus hijos e hijas que ingresaron a la Policía”, como también para quienes ya transitan sus estudios académicos y “empezarán su curso para aspirar al ascenso”.

Entonces, en otras palabras, “esto forma parte de la formación tanto inicial de la Policía de Formosa como de la formación continua y la actualización permanente por parte del personal, tanto en la jerarquía de los oficiales como de los suboficiales”, resumió.

Por otro lado, señaló que se debe tener en cuenta que “la Policía está conformada por hombres y mujeres que tienen los mismos sueños, anhelos, deseos y preocupaciones como cualquier otro ciudadano”.

No obstante ello, hizo énfasis en marcar que esta institución cumple un rol “especial” dentro de la comunidad porque, ante una situación de riesgo, peligro y la necesidad de un apoyo inmediato, siempre se recurre a la Policía.

Y, fundamentalmente, ante esto, lo que se pretende es “contar con buenas personas” porque ello “permite confiar” en que “nos puedan ayudar en ese momento difícil”.











