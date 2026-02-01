Los gremios resaltaron el aumento salarial y lo calificaron de “superador”

Los representantes de los gremios, luego de la conferencia de prensa brindada por el gobernador Gildo Insfrán en la mañana de este miércoles 4 en Casa de Gobierno, reconocieron el esfuerzo que hace la administración provincial para otorgar un aumento que, consideraron, “superador a las demás provincias” de la región.En ese sentido, el delegado regional de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hilario Martínez, calificó que es un anuncio “espectacular”, que llega “en un momento difícil, crítico, donde la provincia de Formosa viene sufriendo, mes a mes, por parte de Nación, la merma de sus recursos de Coparticipación, sumando millones y millones que se le adeuda”.Ante esa situación, puso en resalto que “esto es muy importante para todos los trabajadores de la Administración Pública Provincial”, valoró.Por su parte, Isabelido Idoyaga, secretario general de La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en el mismo sentido, lo calificó de “un aumento superador a las demás provincias”, ya que el incremento del 14% en dos tramos “está por encima comparando con los datos de otras jurisdicciones que lograron sumas muy inferiores a lo que hemos conseguido aquí”.Y también el hecho de que se trata de un anuncio salarial que “es por seis meses”, otra característica que puso en relieve haciendo un comparativo en ese aspecto mientras que a la par “el contexto nacional está cada vez peor”.Aquí, observó Idayaga que no avizora “una perspectiva de mejora en absoluto”, sino que todo lo contrario, pero, así y todo, “no hay que perder las esperanzas”.“Por ello este 14% es muy importante para nosotros”, recalcó y marcó que “a esto hay que acoplar el 35% de aumento de las Asignaciones Familiares”. A lo que Carlos Salinas, secretario general del sindicato de los trabajadores viales, aseveró en ese orden que “fue un día importante para todos los trabajadores formoseños”.Sector docenteEn el sector docente también hubo optimismo después del anuncio, en un panorama nacional sumamente difícil, por eso Estela Escobar, de SIDOFOR, enfatizó especialmente en esta “decisión política del gobernador Insfrán”.Valoró este anuncio salarial, dejando en claro que “aquí no se corta este ciclo de aumento, sino que después del primer semestre nos volveremos a encontrar para reunirnos y analizar la situación, siempre escuchando las necesidades del pueblo trabajador”, tal el compromiso que asume siempre el primer mandatario en beneficio de los trabajadores del Estado.En ese mismo sentido, se expresó Rubén Chávez, secretario general de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), quien subrayó que este tema ya “se venía trabajando con el gobernador Insfrán en un contexto muy difícil”, porque “la recaudación fiscal viene cayendo mes a mes y, lamentablemente, en el momento que teníamos que discutir salarios de enero y febrero, la Coparticipación cayó casi el 9%”.Sin embargo, a pesar en ese contexto, llegar a este acuerdo es significativo “porque se trata de “un incremento del 14% en dos etapas, es decir, 7% en marzo y 7% en abril”, tal como fuera anunciado por el Gobernador.Sumó también Chávez que “la economía del país está en retroceso” a causa de “todas las políticas del Gobierno nacional”, las cuales “tienden a la caída del consumo y afectan con ello a la recaudación y a los recursos coparticipables de las provincias”.Ante esto, entonces, insistió en advertir que “se hace muy difícil recomponer los salarios”, es por eso que más “reconocemos al Gobierno provincial”, por “esa capacidad de discutir sobre los números de la provincia y alcanzar el mejor acuerdo posible”.También esbozó que “desde el sector docente valoramos profundamente la inversión que hace la gestión del gobernador Insfrán en la educación pública gratuita y de calidad”, al poner en relieve que en la provincia “iniciamos el ciclo lectivo con la inauguración de tres flamantes edificios escolares, eso no existe en ninguna provincia les puedo aseverar”.“Así que –realzó- realmente fortalecidos por la posibilidad permanentemente de dialogar con el Gobierno y de poder acordar para seguir avanzando”, agregando aquí que “tampoco la obra pública se detiene”.En ese marco, en Formosa se ratificó la continuidad de la construcción de las escuelas que ya están en ejecución hasta su finalización.“Esta misma medida también para salud, caminos y la gran inversión en el extremo oeste para atender el ciclo de crecida del Río Pilcomayo”, es decir que “la inversión es importantísima”, subrayó categórico.Todo esto redunda en una mejor calidad educativa, al contarse con “una infraestructura y equipamiento” por lo que aseveró que la política educativa que se lleva adelante en Formosa es “la auténtica justicia social, por eso lo recalcamos permanentemente, y no hay que olvidarse que en la nueva Constitución de Formosa se incluyó que la educación es derecho social que está garantizado por el Estado”.Y afirmó que “ojalá esto también lo pudiera entender la gestión del presidente Javier Milei”, de que “sin inversión en educación, no tenemos futuro como país”, cuando incluso “los países desarrollados en el mundo cada más invierten en ciencia y tecnología y, sin embargo, acá se desprecia al sistema educativo y los científicos”, lamentó.