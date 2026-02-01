Agua potable: Se ejecuta el sistema de provisión y distribución que atenderá la demanda en Boca Riacho Pilagá

A pesar de la paralización de las obras públicas en el territorio nacional, debido a las políticas de ajuste y desfinanciamiento del Gobierno libertario, en Formosa se continúa avanzando con fondos propios.

El ingeniero Julio César Vargas Yegros, administrador del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), resaltó los avances en materia de agua potable y saneamiento en toda la provincia de Formosa, a partir de que la gestión del gobernador Gildo Insfrán “viene sosteniendo las inversiones desarrolladas en el marco de una política de Estado”.

Las mismas cuentan con “financiamiento”, que está “asegurado desde las arcas provinciales”, resaltó el funcionario.

De esa manera, “se vienen ejecutando las obras en la provincia”, que “abarcan no solamente redes de distribución, acueductos, redes de desagües cloacales, sino también la continuidad en la construcción de plantas potabilizadoras”, enfatizó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Así, en definitiva, “esas medidas que son sostenidas en el tiempo dan sustentabilidad al servicio, permitiendo realmente una ampliación sustancial en la cobertura de agua potable en la provincia, que hoy está en torno al 97%”, precisó el funcionario.

Y recordó que el servicio de agua potable es una política de Estado en Formosa, ya que “forma parte de la atención primaria de la salud”.

Obras

Por otro lado, Vargas Yegros confirmó que “se está ejecutando el sistema de provisión y distribución que atenderá la demanda de los pobladores de la localidad de Boca Riacho Pilagá”.

Mientras que el año pasado se había realizado la ampliación de redes, lo que permitió integrar a un sector de la localidad de Mojón de Fierro al sistema de provisión de agua potable, recordó.

Tras citar esto, explicó en qué consisten los trabajos que se están haciendo. En principio, se trata de “la instalación de cañerías que van a conformar el acueducto de unos 10 kilómetros a través del cual se llevará agua de Mojón de Fierro a Boca Riacho Pilagá”.

Luego, se seguirá con “la instalación de la red de distribución que atenderá a todas las viviendas que existen en Boca Riacho Pilagá”, agregó.

Para lograr su funcionamiento a futuro, según detalló el funcionario, “se instalará una estación de bombeo en el centro de distribución de Mojón de Fierro y desde allí se va alimentar mediante bombeo directo, como se hace con muchas localidades, a todos los vecinos de Boca Riacho Pilagá”.



