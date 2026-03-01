Comunicado del bloque Justicialista - Las Lomitas

Luego de escuchar el discurso del intendente Pablo Basualdo, quien hoy ocupa el cargo sin haber sido elegido legítimamente por el pueblo, desde el Bloque Justicialista de Las Lomitas debemos manifestar que, lamentablemente, el mismo nos dejó más dudas que certezas.

Durante el año 2025 se anunciaron obras de pavimentación y ripio e iluminación de calles que hasta el día de hoy no se ven reflejadas en la realidad de nuestra ciudad, a pesar de haber transcurrido ya más de un año desde aquellos anuncios.

También se hicieron públicos aumentos salariales para los trabajadores municipales que, en muchos casos, no se vieron reflejados efectivamente en el bolsillo de los empleados, como así tampoco se abonaron bonos que habían sido anunciados. A esto se suma la preocupante situación de precarización laboral que atraviesan muchos trabajadores municipales, quienes día a día sostienen los servicios de la ciudad sin el reconocimiento ni las condiciones laborales que merecen.

Por otra parte, en el discurso se hizo referencia a la coparticipación provincial, y queremos aclarar que los fondos provinciales llegan mes a mes sin falta, siendo recursos que hasta el momento no vemos reflejados en mejoras concretas para los vecinos y vecinas de Las Lomitas.

Asimismo, observamos con preocupación que el actual intendente Pablo Basualdo, hijo del diputado nacional Atilio Basualdo, parece repetir las mismas prácticas políticas de su padre , especialmente en lo que respecta a la falta de rendición de cuentas claras sobre la administración de los recursos del municipio.

Ante este panorama, nos preguntamos: ¿qué políticas públicas concretas, en beneficio del pueblo lomitense, puede mostrar esta gestión luego de dos años de conducción libertaria y qué ayuda real ha tenido el municipio por parte del Gobierno Nacional de Javier Milei?

Lamentablemente, el discurso escuchado pareció ser solo eso: un discurso cargado de promesas que, viniendo de quienes forman parte de la misma gestión anterior, tememos que vuelvan a quedar en palabras.

Desde el Bloque Justicialista vamos a cumplir con el rol que nos otorgó el pueblo y exigiremos en cada sesión y de manera mensual la presentación de balances y rendiciones de gastos del municipio, porque creemos en la transparencia y en la responsabilidad de administrar los recursos públicos.