Cin Montanaro reafirma su esencia disco-funk en su segundo álbum

Con una trayectoria que comenzó a los 14 años dentro de un grupo folclórico y que la llevó a recorrer peñas, festivales y escenarios en distintas ciudades, Cin Montanaro presenta su segundo álbum como solista, disponible a partir del 15 de marzo.

Formada en comedia musical en Buenos Aires y con una carrera que combina interpretación, composición y shows en vivo, Cin consolida en este nuevo material una identidad sonora clara: el disco-funk de finales de los años 70 y principios de los 80, estilo con el que más se identifica.

El álbum está compuesto por ocho canciones: cuatro temas originales, escritos por ella en letra y melodía, y cuatro covers reinterpretados en español. Estas versiones no son casuales: se trata de canciones que ha interpretado durante años en su idioma original y que decidió adaptar al español —con traducciones realizadas por ella misma— para acercarlas al público argentino desde una perspectiva personal.

El sonido del disco no se limita al revival nostálgico. Combina la energía rítmica del disco-funk con influencias del pop-rock y el electro-pop, manteniendo una producción cuidada que busca rescatar el espíritu de una época que, para la artista, se caracterizaba por una música más elaborada y profundamente trabajada.

La grabación se realizó en Rosario, Santa Fe, bajo la producción, mezcla y ejecución instrumental de Nick Schinder, quien aportó teclados y guitarras al proyecto, acompañando la visión artística de Cin. Más que un lanzamiento, este segundo álbum es una declaración estética.

Cin Montanaro desea transportar al oyente a esas décadas donde la música tenía una identidad marcada y un trabajo sonoro minucioso. Al mismo tiempo, busca que nuevas generaciones —incluyendo a quienes no vivieron esa época— descubran y conecten con ese estilo que considera parte fundamental de la historia musical.

Tras el lanzamiento de su primer álbum como solista, “Sola y mi alma”, este nuevo trabajo representa un paso firme en su evolución artística, reafirmando su compromiso con un sonido auténtico y una propuesta independiente.

El segundo álbum de Cin Montanaro estará disponible en plataformas digitales el 15 de marzo.

