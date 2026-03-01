En la Escuela Especial N° 1 celebraron el Día Mundial del Síndrome de Down con una matiné

Este evento fue realizado el viernes 21 con el propósito de conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down y, a su vez, dar la bienvenida del ciclo lectivo 2026. La propuesta formó parte de las actividades programadas para dar alusión a la fecha.

Las instalaciones de la Escuela Especial N° 1, situada en la ciudad capital, fueron ambientadas como una pista de baile, con el propósito de demostrar que la escuela, además de ser un lugar de enseñanza, también es un espacio de alegría y diversión.

Así lo declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) la directora del establecimiento educativo, Mirtha Gómez, quien precisó que “diariamente se trabaja con adolescentes y, en esta oportunidad, contamos con la presencia de ellos y de sus familias, quienes en todo momento mostraron una excelente predisposición”.

A modo de balance, subrayó que “fue un éxito. Todos disfrutaron y se divirtieron mucho. Objetivo cumplido”.

Por su parte, el jefe de Educación Especial, Gustavo Miers, indicó que con esta actividad, se buscó conmemorar este día porque “es importante entender que los estudiantes necesitan acudir a sus instituciones para poder estudiar, compartir con sus compañeros y para divertirse”.

“Estos son momentos en los que se busca sensibilizar y concientizar, pero, sobre todo, que los estudiantes puedan recrearse porque es un derecho y es parte de la justicia social” que se pregona desde el Modelo Formoseño, cerró.



