El lanzamiento de la siembra de segunda fue un éxito en Las Lomitas

Durante la jornada se puso de resalto que el PAIPPA celebrará 30 años “al lado de los productores formoseños, diversificando la producción”.

En el CEDEVA de la localidad de Las Lomitas, sobre la Ruta Provincial N° 28, se llevó adelante el lanzamiento de la siembra de maíz, cucurbitáceas y hortalizas, como parte del acompañamiento del Gobierno de Formosa a los pequeños productores. Participaron de esta jornada, autoridades provinciales y municipales, así como paipperos.

La actividad fue coordinada por el Instituto PAIPPA, el Ministerio de la Producción y Ambiente, los Municipios y referentes de Las Lomitas, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre, Subteniente Perín, Ibarreta, Ingeniero Juárez, Laguna Yema, y El Chorro.

Se trabajaron aspectos técnicos de la siembra de segunda y la humedad óptima del suelo, y se entregaron semillas de maíz, cucurbitáceas y semillas para huertas familiares a productores con suelo preparado de las localidades mencionadas.

En este marco, se concretó la entrega de protectores solares FPS 30 producidos en el Laboratorio Provincial Laformed a productores paipperos con el fin de fortalecer las acciones de prevención de cáncer de piel que provoca la exposición constante al sol.

“Estamos ya culminando en la provincia el lanzamiento de la siembra segunda, en esta jornada en la hermosa localidad de Las Lomitas, acompañando a nuestra familia paippera, como lo venimos haciendo, ya que este año cumplimos 30 años como PAIPPA, junto a los productores, diversificando la producción”, subrayó al dialogar con AGENFOR el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el veterinario Rubén Casco.

En ese sentido, sobre esta revolucionaria política pública lanzada en septiembre de 1996 por el gobernador Gildo Insfrán, reafirmó que “el objetivo sigue siendo que cada productor paippero, ya sea criollo u originario, produzca en su chacra, lleve el sustento a su familia y que el excedente contribuya a efectuar un aporte a escuelas o comedores, o bien pueda venderse en las diferentes ferias o los programas provinciales”.

Consultado sobre cómo el PAIPPA cambió para siempre la vida de los productores formoseños, Casco fue categórico al responder: “Antes teníamos el monocultivo, el algodón, con el que en dos o tres meses la familia tenía un ingreso económico y encima muy especulativo por los precios internacionales”, mientras que merced a “la decisión del Gobernador, a través del PAIPPA, se buscó la diversificación productiva y hoy, cuando visitamos a un productor paippero, no sólo tiene producción agrícola y hortícola, sino también producción ganadera”.

Por su parte, el intendente de Ibarreta, Adan Jarzynski, habló con esta Agencia y destacó que “todo el año” se trabaja desde el Municipio con el IPAIPPA, ya sea con “asesoramiento, semillas y preparación de suelo”.

“Es un trabajo en conjunto para que el productor pueda producir y después vender todo lo que extraiga de su chacra”, acentuó.

En ese contexto, puso de resalto el crecimiento productivo de la localidad, indicando que “tenemos lo que son cucurbitáceas, aparte de los productos de las huertas también, así que todo lo que hace y que nos brinda el PAIPPA se aprovecha al máximo”. A ello se suma “una feria que tenemos en la plaza central de Ibarreta, adonde el pequeño productor se acerca y libremente, sin ningún tipo de canon, puede vender su producción”.

Del mismo modo, el intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, dijo que “el PAIPPA es algo muy importante para nosotros, porque hace diez años teníamos tres productores en la zona del Departamento Matacos y hoy contamos con más de 65, además con casi 95 hectáreas laboreadas y el último año, tuvimos una cosecha especial superior a las 50 mil frutas, lo que redundó en más de 200 millones de pesos para la economía zonal”.

Por su parte, Andrés Vallejo, productor paippero de Las Lomitas, resaltó al PAIPPA y lo calificó como de “suma importancia”, realzando que el Gobierno provincial haga hincapié en el pequeño productor, posibilitando que “las semillas lleguen a las chacras”.

“El apoyo del Estado provincial es general, en cada temporada, siempre estamos recibiendo no solo el apoyo, sino el asesoramiento técnico de los ingenieros que hacen que la producción llegue a buen término”, valoró.

Así también se expresó Milton Navarrete, intendente de Subteniente Perín, que apreció: “En este contexto nacional tan adverso para nuestro productor, la ayuda viene del Gobierno provincial con las distintas variedades de semillas, así como el apoyo municipal. Es muy importante”, concluyó.







