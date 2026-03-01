El centro de salud “Dr. Ramón Carrillo” concretó un operativo sanitario integral en Isla Apando

Durante la jornada se brindó atención médica a niños y adultos, se entregaron repelentes, botiquines y elementos para primeros cuidados en el ámbito escolar, y se realizaron tareas de fumigación en los establecimientos educativos y zonas aledañas.

Profesionales del centro de salud “Dr. Ramón Carrillo” de la ciudad de Clorinda, junto con personal de la Base de Vectores y Zoonosis, llevaron adelante el viernes 6 de marzo un operativo sanitario integral en la isla Sargento Mayor Bernardo Aguilar, conocida como Isla Apando. El traslado del equipo se concretó con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina de Puerto Pilcomayo.

En el marco de la actividad, fueron asistidas 33 personas, entre ellas 23 niños y 10 adultos, a través de consultas y controles de salud. Además, se realizaron tareas de fumigación en los establecimientos educativos y en los sectores aledaños, como parte de las acciones preventivas destinadas al cuidado de la comunidad.

Asimismo, se entregaron repelentes, botiquines y elementos para primeros cuidados en el ámbito escolar al Jardín de Infantes Nucleado N° 27 y a la EPEP N° 211 “Coronel Félix Bogado”.

El director del centro de salud “Dr. Ramón Carrillo”, el doctor Nelson Gutiérrez, destacó la importancia de acercar este tipo de prestaciones a comunidades alejadas. “Estas acciones permiten garantizar atención médica, prevención y acompañamiento a familias que viven en sectores de difícil acceso, acercando respuestas concretas a sus necesidades”, expresó.

A su vez, remarcó el trabajo articulado que hizo posible el operativo. “Fue fundamental el compromiso del equipo de salud, del personal de Vectores y Zoonosis y la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, que permitió llegar hasta la isla y desarrollar esta jornada sanitaria”, señaló.

Directivos, docentes y pobladores del lugar manifestaron su agradecimiento por las atenciones brindadas y valoraron la importancia de este tipo de operativos para la comunidad.







